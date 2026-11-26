Por unanimidad votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó revisar un amparo relacionado con una Acción Colectiva de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en representación de 150 personas que reclamaron la devolución, el pago de intereses y una bonificación, por la cancelación de un concierto de Luis Miguel.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el reclamo se debe a la cancelación de la presentación de cantante, que se iba a llevar a cabo el 5 de diciembre de 2023 en el estadio Domingo Santana, ubicado en León, Guanajuato.

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Los afectados presentaron reclamos, los que fueron asumidos por la Profeco, organismo que presentó una acción colectiva en contra de la empresa La Florida, Equipos y Suplementos, S.A. de C.V., razón social vinculada comercialmente a la boletera FunTicket, fundada en 2016.

En el recurso se solicitó, entre otras prestaciones, que se condene a la parte demandada a que se abstenga de comercializar eventos artísticos sin los permisos correspondientes, y a que se abstenga de realizar publicidad engañosa para comercializar eventos artísticos en su página de internet.

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Para los afectados se reclamó la devolución de costo de pagado por los boletos vendidos para el concierto de “El Sol” cancelado, más intereses legales y una bonificación del 20 por ciento.

Además, se solicitó la reparación de otros daños y perjuicios causados a los consumidores relacionados con el pago de hospedaje, transportación y alimentos para asistir a tal evento; así como al otorgamiento de una póliza de seguro a los consumidores, entre otras conductas.

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Luego de una serie de recursos, el asunto llegó a la SCJN, en donde el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, fue el encargado de la elaboración del proyecto, en el que se resolvió desechar el amparo directo en revisión.

"No existió un planteamiento de constitucionalidad en la demanda de amparo, ni se solicitó la interpretación directa de un precepto de la Constitución o derecho humano, sino que la litis estuvo relacionada únicamente con un tema legalidad sobre la procedencia de la acción colectiva ejercida, en función de la naturaleza del derecho defendido y las prestaciones reclamadas”, se planteó en el proyecto aprobado por unanimidad.