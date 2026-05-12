Familias desplazadas en Guerrero ya fueron atendidas por autoridades: Segob

La Secretaría de Gobernación aseguró que las familias desplazadas por el crimen organizado en la región de Chilapa, Guerrero, ya fueron atendidas por las autoridades federales y locales.

Al actualizar la situación que prevalece en la región azotada por la violencia de los grupos del crimen organizado identificados como Los Ardillos y Los Tlacos, la dependencia aclaró que las 120 personas desplazadas de las comunidades de Alcozacán y Coatzingo en los últimos días, rechazaron ser trasladadas a un albergue.

El boletín de prensa detalla que "los 120 pobladores desplazados manifestaron su deseo de no ser trasladados a un albergue, sino de permanecer en esas comunidades, por lo que se les proporcionaron insumos de primera necesidad, como colchonetas y cobertores, y generadores de luz".

El parte de Gobernación también destacó que fue liberada la carretera Chilapa de Álvarez-José Joaquín de Herrera, misma que había sido bloqueada durante varios días al igual que otros caminos cercanos.

Luego de que se recuperó la energía eléctrica en la zona de conflicto y regresó el servicio de internet, las autoridades instalaron en Chilpancingo, Guerrero, "un Centro de Mando encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez".

En cuanto a los cuerpos de seguridad desplegados en la zona para dar atención a los pobladores afectados por la violencia, el desglose de la información reveló que participaron "690 elementos del Ejército Mexicano, con 80 vehículos; 400 elementos de la Guardia Nacional en 50 vehículos; y 200 elementos de la Policía Estatal, con 34 unidades, así como cinco helicópteros, además de ambulancias y personal médico".

Además de la secretaria de Gobernación, el subsecretario César Yáñez Centeno Cabrera permanece en la zona al igual que el comandante de la Novena Región Militar, general José Roberto Flores; el comandante de la Octava Región Naval, Martín Enrique Barney; el comandante de la 35 Zona Militar, Juan Ignacio Hernández así como el coordinador Estatal de la Guardia Nacional, Óscar García; el comisionado del Servicio de Protección Federal, Francisco Javier Moreno Montaño; la delegada estatal de la FGR, Neyra Salgado; y el secretario técnico de la Mesa de Paz, Héctor Daniel Ocampo.

Subsecretario de Segob entabla diálogo con líderes de grupos en conflicto en Chilapa

Un día después de que familias desplazadas presuntamente por el crimen organizado pidieron la intervención del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la sierra de Guerrero, funcionarios de la Secretaría de Gobernación se trasladaron a la zona de Chilapa para restablecer el orden, por órdenes de la presidenta de México, Claudia Sheinabum.

De acuerdo con la dependencia federal, el subsecretario de gobierno César Yáñez Centeno Cabrera se encuentra a la cabeza de las negociaciones con los grupos en conflicto y logró establecer comunicación con los dirigentes de los movimientos confrontados.

¿Qué pidió el funcionario a los grupos en conflico?

En la conversación, el subsecretario los llamó a restablecer la paz y a retirar los bloqueos que permitan atender a las personas heridas; lo cual implica el ingreso de las fuerzas armadas.

Hoy por la mañana, el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, se comunicó con los líderes de ambos grupos en conflicto en la zona de Chilapa, en Guerrero, a quienes les hizo ver la necesidad y urgencia de recuperar la paz en la región. Les solicitó terminar las disputas y los bloqueos de manera pacífica para que pudieran ingresar las Fuerzas Armadas a restablecer el orden, así como a la atención y retiro de las personas heridas en el lugar. Los líderes estuvieron de acuerdo en su planteamiento", expuso el reporte oficial.

El reporte de gobernación subrayó que "el acuerdo es priorizar el diálogo, así como el apoyo a los desplazados y la atención a heridos".

En paralelo, "se establecerán mesas por separado con los dos grupos para tratar de llegar a una solución de fondo", indicó el boletín de prensa.

jcp