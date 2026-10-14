Familias de desaparecidos marchan en Hidalgo; exigen búsquedas exhaustivas

Madres y familiares de personas desaparecidas marcharon en Hidalgo para solicitar a las autoridades ampliar las labores de búsqueda y establecer una mesa de diálogo con la Comisión de Búsqueda, ante la falta de avances en casos que permanecen sin resolverse desde hace varios años.

Durante la movilización, las participantes cuestionaron la duración y el alcance de algunos operativos, al considerar que las jornadas son insuficientes para atender las necesidades de localización. Por ello, pidieron que las diligencias se realicen con mayor minuciosidad y de acuerdo con las particularidades de cada caso.

Las familias también señalaron que han solicitado una reunión con la Comisión de Búsqueda para plantear sus demandas y revisar los procedimientos de trabajo, pero afirmaron que hasta el momento no han recibido una respuesta favorable.

Otra de las peticiones consiste en fortalecer la capacitación del personal encargado de las búsquedas, con el propósito de mejorar las intervenciones y la coordinación con los colectivos y familiares.

Las manifestantes sostuvieron que la participación de las familias en las labores de localización debe acompañarse de acciones institucionales y mecanismos de comunicación que permitan dar seguimiento a cada expediente.

La movilización tuvo como principales demandas el fortalecimiento de los operativos, la capacitación del personal y la apertura de un espacio de diálogo con las autoridades responsables de la búsqueda de personas desaparecidas en la entidad.