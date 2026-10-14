Guerrero suspende clases este jueves 15 de octubre ante la llegada de Trudy

Ante la presencia de la tormenta tropical Trudy en las costas del Pacífico y con el objetivo de salvaguardar la integridad de la comunidad escolar, la Secretaría de Educación de Guerrero decidió suspender las actividades académicas y administrativas en todo el estado para este jueves 15 de octubre.

Se recomienda a la población extremar precauciones y atender las indicaciones de las autoridades, además de mantenerse informada exclusivamente por medio de canales oficiales. También se instruye a los directores de los planteles escolares a brindar las facilidades necesarias en caso de que sus escuelas sean requeridas como refugios temporales.

De acuerdo con autoridades de Protección Civil del estado, se espera que las lluvias fuertes se presenten el viernes y sábado, pero no se prevé que el centro del fenómeno toque tierra en Acapulco. Se pronostica que Trudy se convierta en huracán este miércoles y que posiblemente el jueves alcance la categoría 2.

El fenómeno meteorológico tiene vientos sostenidos de 95 kilómetros por hora, con rachas de 110 kilómetros por hora.