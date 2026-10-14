Aseguran cisterna subterránea con más de 25 mil litros de huachicol

El Gobierno de Guanajuato descubrió y decomisó más de 25 mil litros de combustible ilegal, contenido en una cisterna subterránea en el municipio de Salamanca, Guanajuato.

El ‘huachicol’ fue localizado en las inmediaciones de la comunidad rural de Olivos de Callejones, durante un patrullaje nocturno de la Policía Estatal coordinado con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

La Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato mostró mangueras con grifos y el contenedor asegurado.

Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército aseguran cisterna con huachicol Foto: Especial

Detalló que “durante la revisión encontraron, entre ramas secas, un contenedor de fabricación artesanal con capacidad para almacenar aproximadamente 35 mil litros; en su interior había alrededor de 25 mil litros de una sustancia con características de diésel”.

Y es que cerca de ahí, fue encontrada una toma clandestina en un ducto de Petróleos Mexicanos.

En el comunicado difundido por el Gobierno de Guanajuato detalla que “tras identificar ambos puntos, se aseguró el área y se notificó a la autoridad federal competente para iniciar las diligencias correspondientes y establecer el origen del combustible, así como determinar si existe alguna relación entre el depósito y la conexión irregular”.

Toma clandestina en la comunidad rural de Olivos de Callejones, en Salamanca Foto: Especial

En Puebla inhabilitan 13 tomas clandestinas

Por Raúl Flores

El pasado mes de septiembre, la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en coordinación con personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex), localizó e inhabilitó 13 tomas clandestinas herméticas en ductos ubicados en tres municipios de Puebla.

Las operaciones fueron desplegadas por elementos de la Región Naval Central entre el 7 y el 30 de septiembre, como parte de las acciones para detectar conexiones utilizadas para la extracción ilegal de hidrocarburos.

Los puntos intervenidos se encontraban en los municipios de Ahuazotepec, Huauchinango y Venustiano Carranza, zonas donde personal naval y de Pemex realizó recorridos de vigilancia e inspecciones a la infraestructura de transporte de combustibles.

De acuerdo con el balance de la Marina, con las 13 tomas neutralizadas durante septiembre aumentó a 178 el número de conexiones clandestinas herméticas localizadas e inhabilitadas en Puebla en lo que va de 2026.

Este tipo de instalaciones son colocadas de manera ilegal en la red de ductos para sustraer hidrocarburos y representan, además, un riesgo para las comunidades cercanas debido a la posibilidad de fugas, incendios o explosiones.