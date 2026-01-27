Familia de intérpretes de señas asesinada por presunto conflicto de préstamo: Fiscalía de Michoacán

La Fiscalía General del Estado de Michoacán dio a conocer nuevos detalles sobre el caso de la familia asesinada en Morelia, hecho que ha generado gran conmoción social. De acuerdo con las autoridades, el crimen estaría vinculado con un préstamo de dinero, lo que abre una nueva línea de investigación sobre los posibles móviles.

El fiscal del estado, Carlos Torres Piña, informó que desde el momento en que se reportaron los hechos, las autoridades trabajaron en coordinación con los familiares de las víctimas para esclarecer lo ocurrido. Señaló que hasta el momento se cuenta con un detenido, pero las investigaciones no descartan la participación de más personas en el caso.

Hace unos días, el presunto autor fue detenido en el estado de Morelos, lo que permitió avanzar en las indagatorias y establecer posibles vínculos entre el crimen y conflictos financieros relacionados con préstamos.

Víctimas eran activistas en Michoacán

Las víctimas fueron identificadas como Víctor “M” y Anayeli “H”, quienes se desempeñaban como intérpretes de Lengua de Señas Mexicana. Su desaparición fue denunciada el 15 de enero de este año en la ciudad de Morelia, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda por parte de las autoridades estatales.

Posteriormente, como parte de los actos de investigación, sus cuerpos fueron localizados sin vida sobre la autopista México–Guadalajara, a la altura del municipio de Zinapécuaro. El hallazgo confirmó las sospechas de un crimen violento y derivó en la apertura de una carpeta de investigación que continúa en curso.

El asesinato causó gran revuelo debido a que la pareja no solo era reconocida por su labor como intérpretes, sino también por su papel como activistas sociales en favor de los derechos de las personas con discapacidad. Ambos eran miembros activos de la comunidad sorda en Michoacán, lo que incrementó la indignación y el impacto social del caso.

Detención del presunto responsable

La captura del presunto responsable en Morelos fue resultado de un trabajo coordinado entre las autoridades de Michoacán y otras instancias de seguridad. El detenido enfrenta cargos relacionados con el asesinato de la pareja y se encuentra bajo investigación para determinar su grado de participación y las circunstancias que rodearon el crimen.

El fiscal Carlos Torres Piña reiteró que las investigaciones no se limitan a este detenido, ya que existen indicios de que podrían estar involucradas más personas. La Fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación para esclarecer completamente los hechos y garantizar justicia para las víctimas y sus familiares.

Sociedad civil exige justicia

El asesinato de Víctor “M” y Anayeli “H” ha sido considerado uno de los casos más sensibles en la entidad, no solo por la violencia con la que se perpetró, sino por el perfil de las víctimas. Su trabajo como intérpretes de Lengua de Señas Mexicana era fundamental para la inclusión y el acceso a la comunicación de la comunidad sorda en Michoacán.

La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones y mantiene comunicación constante con los familiares de las víctimas, quienes han solicitado que se llegue hasta las últimas consecuencias en este caso.