Semar investiga redes financieras y logísticas en huachicol fiscal 

El combate al huachicol fiscal en México ha comenzado a centrarse en una premisa que orienta las investigaciones hacia el seguimiento del dinero. Bajo este enfoque, autoridades han detectado que el problema no se limita a las tomas clandestinas o al traslado físico de combustibles, sino que involucra una estructura financiera y logística más amplia.

De acuerdo con fuentes del gabinete de seguridad, la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) ha encabezado acciones operativas y medidas internas.

Entre ellas destaca la baja deshonrosa de seis exelementos navales presuntamente relacionados con investigaciones en curso, en un proceso que la institución ha impulsado de manera paralela a sus despliegues en campo.

Documentos oficiales de las investigaciones, dan a conocer registros operativos correspondientes al periodo de marzo de 2025 a marzo de 2026, las afectaciones económicas a estas redes ascienden a 301 millones de pesos. En ese mismo lapso, se aseguraron 10.6 millones de litros de diésel, 610 mil litros de gasolina y 250 mil litros de petróleo, así como 78 tractocamiones y 142 inmuebles.

Las acciones también han derivado en la detención de más de 30 personas por su presunta vinculación con estas actividades. Entre los nombres que aparecen en expedientes y reportes abiertos se encuentran: Aurelio Hernández Lozano, alias “Gepeto”; Mario Alberto Morales Ventura, alias “La Marrana”, presuntamente vinculado a células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Cirio Sergio Rebollo Mendoza, alias “Don Checo”; Luis Miguel Ortega Maldonado, alias “El Flaco de Oro”; Diego Rebollo González; Luis Antonio Martínez García; Israel Molina Núñez; Héctor Manuel Portales Ávila; Roberto Valeriano Troncoso Queb, y Santos Sánchez Gayosso. La situación jurídica de todos ellos se mantiene en proceso conforme a derecho.

Las investigaciones han comenzado a extenderse hacia el ámbito empresarial, bajo el principio de follow the money, autoridades han identificado a diversas empresas de transporte, logística y comercialización que presuntamente podrían formar parte de la cadena operativa.

Entre las razones sociales mencionadas en análisis de inteligencia financiera y operativa, bajo el principio de presunción de inocencia, figuran Ikon Midstream, Mefra Fletes, Intanza, Transportista Roca, Hevi Transport, Logística Enerpol, Naviera Altamarítima y Azteca Cone.

El patrón identificado apunta a estructuras que facilitan el traslado, almacenamiento o incorporación de combustible de procedencia ilícita en circuitos formales.

También se han mencionado perfiles empresariales y operadores logísticos, como el llamado “señor de los buques” Brown / Blanco o figuras vinculadas al apellido Mendoza. Estos nombres permanecen bajo análisis, sin determinaciones judiciales firmes.

Uno de los casos que ejemplifica la complejidad del fenómeno es el del buque Challenge Procyon, asegurado en Tampico en marzo de 2025, que evidenció esquemas que involucran puertos, recintos fiscalizados y cadenas logísticas completas.

Las acciones operativas incluyen el uso de inteligencia naval en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como el despliegue de drones, operaciones aeronavales y tácticas en tierra.

De acuerdo con las investigaciones en curso, el enfoque actual busca ir más allá del aseguramiento de combustible, con la intención de rastrear los flujos financieros que sostienen estas redes. Este cambio de estrategia marca una nueva etapa en el combate al huachicol fiscal, en la que las autoridades buscan identificar toda la estructura detrás de estas operaciones.