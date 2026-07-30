Falla operativo: planta asegurada en Coatepec no es centro de huachicol

Después de un operativo llevado a cabo por fuerzas federales en una planta ubicada en el tramo Coatepec-Tuzamapan y que continuaba este jueves al mediodía, el apoderado legal de la empresa, que se denomina EVKADY Servicio Ecológico S.A. de C.V. afirmó que la planta no realiza actividades de refinación clandestina, sino que se dedica exclusivamente al reciclaje de hidrocarburos pesados.

La tarde de del miércoles elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional llegaron a la planta, la cual fue asegurada en espera de la llegada de personal de la Fiscalía General de la República; los primeros reportes aseguraban que se trataba de una supuesta refinería; sin embargo, el Gabinete de Seguridad Federal precisó la mañana del jueves que se trataba de “un centro de almacenamiento de hidrocarburos” y que permanece bajo el resguardo de la Guardia Nacional, en lo que realizan diligencias ministeriales.

Las autoridades también confirmaron que fueron localizados materiales y contenedores asociados al manejo de combustibles.

Este mediodía el abogado José Roberto Námea Costa, representante jurídico externo de la compañía, abordó a los medios de comunicación que llegaron a la zona y dijo que se trató de “un malentendido” y que la empresa cuenta con permisos ambientales e industriales para operar.

Durante la inspección inicial, las autoridades confirmaron el hallazgo de diversos contenedores y materiales especializados para el trasvase y manejo de combustibles. Lourdes López.

Explicó que la empresa trabaja bajo un modelo de tratamiento y recuperación de residuos derivados de combustibles, pero que no produce gasolina, diésel o combustibles terminados.

Más tarde, la empresa envió un comunicado en el que reiteró que no hay nada ilegal que se trató de una falsa denuncia.

“Nos duele profundamente que una denuncia anónima haya puesto en entredicho el nombre de una empresa que durante años ha trabajado en beneficio del medio ambiente y de la comunidad de Coatepec”, menciona parte de su comunicado.

La empresa adelantó que colaborará con las autoridades para aclarar la naturaleza de sus operaciones. Mientras tanto, el aseguramiento continúa y la FGR mantiene la investigación abierta.