Cae integrante de grupo criminal señalado como generador de violencia

Un hombre que es señalado como objetivo prioritario de las autoridades de Nuevo León y presunto integrante de un grupo criminal donde funge como generador de violencia fue capturado en el norponiente de Monterrey.

La detención se registró como resultado de un operativo estratégico entre elementos de Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

El hombre fue detenido en calles de la colonia Chapultepec a bordo de una motocicleta Italika DM300.

Los agentes realizaban labores de búsqueda del presunto cuando lo localizaron en el cruce de las calles Linaza y Anacahuita.

El sujeto se identificó como Jaime “N”, de 30 años, quien entre sus pertenencias traía 100 envoltorios con sustancias ilícitas con las características de la marihuana y el cristal, dispositivos móviles, así como otros indicios.

Las autoridades presumen la relación de Jaime “N” con un grupo criminal en el cual participa como generador de violencia, además de ser considerado como objetivo prioritario. También se le investiga por su probable actuación en un hecho violento suscitado el pasado mes de junio, el cual dejó como saldo una persona sin vida y una más lesionada”, precisó la Secretaría de Seguridad del estado.

El hombre fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Grupo armado mata a joven en plena calle

Por ABC Noticias

Un joven de entre 20 y 25 años fue asesinado a balazos la noche de este miércoles en la colonia Valle Soleado, en Guadalupe, Nuevo León, luego de ser perseguido por hombres armados que viajaban en una camioneta.

El ataque ocurrió en el cruce de las calles Valle de Morelia y Valle Grande, donde las autoridades localizaron a la víctima sobre la vía pública, frente a un domicilio marcado con el número 432, con cinco heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle atención médica; sin embargo, únicamente confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales.

La víctima fue identificada como Abner, de entre 20 y 25 años de edad, quien vestía una playera azul, bermudas del mismo color y sandalias blancas al momento de la agresión.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el joven intentó escapar de sus agresores, quienes presuntamente lo perseguían a bordo de una camioneta.

Durante la persecución, los ocupantes del vehículo comenzaron a dispararle en repetidas ocasiones hasta alcanzarlo en el cruce antes mencionado, donde cayó gravemente herido.

Tras el reporte realizado al número de emergencias, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe fueron los primeros en arribar al lugar y confirmaron que el hombre ya no respondía.

Minutos después, la zona fue acordonada para preservar la escena del crimen y evitar la contaminación de posibles evidencias.

Agentes ministeriales de la Agencia Estatal de Investigaciones comenzaron con las entrevistas a vecinos y posibles testigos para tratar de establecer la ruta de escape de los responsables.

Mientras tanto, personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales llevó a cabo el levantamiento de indicios balísticos, fotografías y demás evidencias que serán integradas a la carpeta de investigación.

Los peritos también realizaron el procesamiento de la escena antes de autorizar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le practicarán los estudios correspondientes.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por este homicidio ni se ha establecido un posible móvil del ataque. La Subdirección de Homicidios de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mantiene abiertas las investigaciones para identificar a los responsables y determinar las circunstancias en las que ocurrió la agresión armada.