Grupo armado persigue y mata a balazos a joven que caminaba por la calle

Un joven de entre 20 y 25 años fue asesinado a balazos la noche de este miércoles en la colonia Valle Soleado, en Guadalupe, Nuevo León, luego de ser perseguido por hombres armados que viajaban en una camioneta.

El ataque ocurrió en el cruce de las calles Valle de Morelia y Valle Grande, donde las autoridades localizaron a la víctima sobre la vía pública, frente a un domicilio marcado con el número 432, con cinco heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle atención médica; sin embargo, únicamente confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales.

La víctima fue identificada como Abner, de entre 20 y 25 años de edad, quien vestía una playera azul, bermudas del mismo color y sandalias blancas al momento de la agresión.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el joven intentó escapar de sus agresores, quienes presuntamente lo perseguían a bordo de una camioneta.

Durante la persecución, los ocupantes del vehículo comenzaron a dispararle en repetidas ocasiones hasta alcanzarlo en el cruce antes mencionado, donde cayó gravemente herido.

Tras el reporte realizado al número de emergencias, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe fueron los primeros en arribar al lugar y confirmaron que el hombre ya no respondía.

Minutos después, la zona fue acordonada para preservar la escena del crimen y evitar la contaminación de posibles evidencias.

Agentes ministeriales de la Agencia Estatal de Investigaciones comenzaron con las entrevistas a vecinos y posibles testigos para tratar de establecer la ruta de escape de los responsables.

Mientras tanto, personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales llevó a cabo el levantamiento de indicios balísticos, fotografías y demás evidencias que serán integradas a la carpeta de investigación.

Los peritos también realizaron el procesamiento de la escena antes de autorizar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le practicarán los estudios correspondientes.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por este homicidio ni se ha establecido un posible móvil del ataque.

La Subdirección de Homicidios de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mantiene abiertas las investigaciones para identificar a los responsables y determinar las circunstancias en las que ocurrió la agresión armada.

Ejecutan a hombre en tianguis

En días pasados, la violencia volvió a hacerse presente el lunes en Monterrey, Nuevo León, luego de que un hombre fuera asesinado y otro más resultara lesionado durante un ataque armado registrado en un tianguis ubicado en la colonia Tierra y Libertad. Con este hecho, ya suman tres personas fallecidas por disparos de arma de fuego en distintos eventos ocurridos en el municipio a lo largo de la jornada.

El reporte fue recibido por las autoridades alrededor de las 20:42 horas, luego de que vecinos alertaran a la Central de Radio sobre varias detonaciones de arma de fuego en el cruce de las calles Almazán y José Treviño, donde se instala un mercado rodante.

De acuerdo con los primeros informes, testigos escucharon aproximadamente cuatro disparos y, al salir, observaron a un hombre herido sobre la vía pública, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio.

Al sitio acudieron elementos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que una de las víctimas ya no contaba con signos vitales al momento de ser valorada. De manera preliminar, trascendió que presentaba diversos impactos de arma de fuego, uno de ellos en la cabeza.

Durante la agresión también resultó lesionado otro hombre que presuntamente no era el objetivo del ataque y que se encontraba atendiendo un puesto del mercado rodante. La víctima recibió un impacto de bala en una pierna y fue trasladada al Hospital Tierra y Libertad para recibir atención médica.

El ataque provocó momentos de pánico entre comerciantes y clientes que se encontraban en el lugar, quienes buscaron resguardarse tras escuchar las detonaciones. La zona fue acordonada por elementos de la Policía de Monterrey y de la Agencia Estatal de Investigaciones, mientras personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizó el levantamiento de evidencias.

Agentes de la Subdirección de Investigación de Homicidios, adscritos al Quinto Grupo de Homicidios, iniciaron las indagatorias correspondientes tras el reporte del ataque armado. Con este hecho, Monterrey acumuló tres personas asesinadas a balazos durante este lunes.

Horas antes, dos hombres fueron privados de la vida en distintos ataques registrados en el municipio, entre ellos un menor de edad, por lo que la jornada cerró con tres víctimas mortales y una persona lesionada por arma de fuego.