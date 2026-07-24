Morelos suma más de mil acuerdos de seguridad y 275 Jornadas por la Paz: Rosa Icela Rodríguez

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que el estado de Morelos ha fortalecido la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, particularmente en el eje de Atención a las Causas, mediante acciones de coordinación institucional, programas de prevención de la violencia y proyectos dirigidos a niñas, niños y jóvenes.

Durante la Conferencia del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Segob señaló que en la entidad opera una Mesa Estatal de Paz y cinco Mesas Regionales que sesionan diariamente bajo la coordinación de la gobernadora Margarita González Sarabia.

Rodríguez detalló que la Mesa Estatal ha realizado 449 sesiones, mientras que las cinco Mesas Regionales acumulan 2 mil 263 reuniones, en las que participan autoridades estatales y municipales. Además, para atender problemáticas en zonas limítrofes se realizan encuentros interregionales, con un saldo de mil 40 acuerdos en materia de seguridad. Jornadas por la Paz y recuperación de espacios

La funcionaria indicó que en Morelos se han desarrollado 275 Jornadas por la Paz, con la participación de más de 86 mil personas, principalmente niñas, niños y jóvenes.

Reproducir Rosa Icela Rodríguez

Como parte de estas actividades se realizaron talleres de prevención del acoso escolar, la elaboración de Murales por la Paz y el denominado "Carnaval de Primavera", además de visitas casa por casa en 16 colonias para identificar necesidades de la población y canalizar apoyos.

También se efectuaron ocho Ferias de Paz, donde dependencias de los tres órdenes de gobierno ofrecieron trámites, servicios y programas sociales, además de instalar 10 Comités de Paz para fortalecer la participación comunitaria y recuperar espacios públicos destinados a actividades educativas y recreativas.

Rodríguez agregó que en la entidad operan 12 Consejos de Paz y Justicia Cívica, tanto estatales como municipales, encargados de impulsar propuestas y acciones orientadas a la construcción de paz. Programa de desarme voluntario

La secretaria destacó los resultados del programa "Sí al Desarme, Sí a la Paz", implementado de manera coordinada entre la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, el gobierno estatal, municipios y la Iglesia Católica.

Informó que entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de junio de 2026, la población entregó de manera voluntaria y anónima 172 armas de fuego a cambio de dinero en efectivo, como parte de la estrategia para reducir riesgos y promover una cultura de paz. Nuevos bachilleratos y centros comunitarios

Rosa Icela Rodríguez anunció que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, en Morelos se construirán cinco nuevos Bachilleratos Nacionales "Margarita Maza", como parte de la estrategia "Jóvenes Transformando México".

Asimismo, informó que los municipios de Cuernavaca y Cuautla contarán con dos nuevos Centros Comunitarios "México Imparable", que incluirán multicanchas techadas, canchas de futbol, gimnasios de box, espacios para futbol 7, áreas de ajedrez y servicios de atención médica, paramédica y de salud mental.

La titular de Gobernación también destacó que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) organizó en marzo un torneo regional de beisbol con sedes en Cuernavaca, Yecapixtla, Zacatepec y Jiutepec, así como un torneo regional de futbol previo al denominado Mundial Social.

Finalmente, señaló que, en coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud, jóvenes de las cinco regiones del estado participaron en la Jornada Nacional de Murales y Mosaicos, con el objetivo de fortalecer la convivencia comunitaria y promover la participación juvenil mediante actividades artísticas.