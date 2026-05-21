Estudiantes del IPN mantienen tomadas instalaciones del Canal 11

Sin tener una respuesta favorable a sus peticiones y después de casi hora y media de bloqueo, los jóvenes estudiantes de diferentes planteles educativos del Instituto Politécnico Nacional (IPN), decidieron retirar el bloqueo que mantuvieron en carriles centrales y laterales y en ambos sentidos del Circuito Interior.

Los inconformes regresaron a las instalaciones que albergan la televisora de Canal 11, donde después de leer su pliego petitorio y quemar la cabeza de una piñata, que se asemejaba a Arturo Reyes Sandoval, director del IPN, mencionaron que no entregarán las instalaciones, hasta que el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se presente y tenga diálogo con los universitarios.

Al interior del inmueble pernoctarán un reducido grupo de jóvenes, que serán relevados por la mañana de este viernes.

Alumnos mantinen exigencias

Para exigir a los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) respuesta inmediata al pliego petitorio de 10 puntos, propuestos por la asamblea estudiantil del IPN y que estas se dieran a conocer en una transmisión en vivo, a través de la señal del Canal 11, alrededor de 500 estudiantes de diferentes planteles de educación superior, ingresaron la tarde de este jueves a las instalaciones de la televisora, ubicadas en la calle de Manuel Carpio 475 en el Casco de Santo Tomás, de la alcaldía Miguel Hidalgo.

La cita es bien fácil, esperar a que el gobierno nos atienda, nos dé una solución a nuestro pliego petitorio que fue entregado en la Secretaría de Gobernación hace una semana y antier en la Secretaría de Educación Pública y esperamos el día de hoy a las dos de la tarde, que vengan a darnos una solución a todos nuestros problemas”, expresó Yeicoat, estudiante de la Escuela Superior de Ciencias Biológicas.

Foto: José Antonio García | Excélsior

Los 10 puntos del petitorio son:

La destitución de directivos, entre ellos el director general Arturo Reyes Sandoval

Auditorías transparentes

Incremento presupuestal

Mejoras en la infraestructura

Seguridad y transporte

Derogación de la Reforma interna

Cese del porrismo y acoso

Atención a casos de violencia de género

Respecto a la ley orgánica

Mesas de diálogo públicas

Sobre los docentes, la dirección general ha hecho perder muchas plazas, todas las plazas de docentes jubilados, profesores que fallecieron, que renunciaron o de los que ya no están, son entregadas a amigos de las direcciones generales, pero no son docentes, simplemente son administrativos y aviadores, queremos que se recuperen esas plazas porque no pueden contratar a docentes que cubran nuestros grupos y nos cancelan clases”.

Los manifestantes denunciaron corrupción, a través de una empresa subcontratada de limpieza, por lo que pidieron al Politécnico contratos propios para trabajadores de limpieza.

También pidieron que se dejen de construir escuelas sin planeación previa, ya que no existe una plantilla de profesores para cubrir las asignaturas.

También los estudiantes denunciaron represión en las manifestaciones y confrontaron a personas ajenas al instituto Foto: José Antonio García | Excélsior

También los estudiantes denunciaron represión en las manifestaciones y confrontaron a personas ajenas al plantel, quienes presuntamente les tomaban fotografías.

No vamos a hacer toma de instalaciones porque es un movimiento pacífico, no pretendemos que se nos acuse de secuestro, no es nuestra intención, solo pedimos en nos reciba el gobierno, como debe ser”.

A las tres de la tarde, luego que no se concretara la reunión con las autoridades de la SEP, un grupo de alumnos bloqueó la circulación de los carriles centrales y laterales del Circuito Interior en ambos sentidos.

Foto: José Antonio García | Excélsior

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