Fiscal advierte sobre caso Dafne: Acción penal contra otros involucrados sigue vigente

El Fiscal General de Justicia de Tamaulipas, Jesús Govea Orozco, confirmó la detención de Danna Yanin “N” por su presunta participación en la muerte de Dafne Zapata Quintos, ocurrida el 16 de julio dentro de la escuela militarizada Mariana Doenitz y advirtió que el ejercicio de la acción penal continúa vigente debido a que la investigación no se limita a una sola persona.

En entrevista el titular de la Fiscalía señaló que las indagatorias siguen su curso sobre diversas líneas.

“No se está agotando con la orden de aprehensión de una sola persona”, respondió al ser cuestionado sobre si existían más órdenes de captura relacionadas con el fallecimiento de Dafne.

Se han registrado movilizaciones de familiares y ciudadanos frente a la academia, la Fiscalía y el Palacio Municipal de Ciudad Madero exigiendo justicia. Alfredo ¨Peña

Govea Orozco explicó que, por la reserva del caso, no podía entrar en mayores detalles; sin embargo, aseguró que la acción penal no está dirigida únicamente contra una persona, sino que también se investiga a los propietarios y a otras personas involucradas en la institución educativa.

Alejandra Quintos, madre de Dafne, destacó que hay cinco personas implicadas en la muerte de su hija, quienes estaban la academia militar, al lado del cuerpo de la niña. Foto: Especial

“Se están analizando diversas líneas de investigación. Contamos con un análisis contextual que nos permite establecer que la menor, cuando lamentablemente perdió la vida, no se encontraba sola. Partiendo de esa base, se puede entender que la investigación sigue su curso sobre diversas líneas”, puntualizó.

El Fiscal añadió que, si en el transcurso de las pesquisas se detecta algún otro delito, se iniciará la investigación correspondiente. En caso de que se trate de un ilícito del fuero federal, se notificará de inmediato a las instituciones competentes.

La mamá y la abuela de Dafne Foto: Alfredo Peña

Como ejemplo, mencionó la posible suplantación de insignias y uniformes de las fuerzas armadas o de otras autoridades, conducta que podría estar configurando un delito en escuelas privadas de corte militar.

Aseguró que las investigaciones llegarían hasta donde fuera necesario, incluso si estuvieran involucrados elementos de la Marina o de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Respecto a la detención de Danna Yanin “N”, Govea Orozco detalló que se produjo cuando la joven intentó presentar una denuncia penal a través de terceras personas.

La muerte de Dafne fue reportada la madrugada del viernes 17 de julio en las instalaciones del plantel Foto: Especial

Al existir una orden de aprehensión en su contra, se procedió a ejecutarla y a ponerla a disposición de la autoridad que la requiere para la audiencia inicial.

Hasta el cierre de esta edición, la diligencia continuaba su curso en el Centro Integral de Justicia de Altamira.

La muerte de Dafne Zapata Quintos ocurrió el 16 de julio en el interior de la academia particular Mariana Doenitz, luego de que se sometiera a un curso de corte militar.

El Fiscal expuso que el resultado de la autopsia determinó que Dafne falleció por asfixia por sumersión, una asfixia mecánica que ocurre cuando las vías respiratorias quedan sumergidas en un medio líquido, ya sea agua u otros líquidos.