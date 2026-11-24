La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, continuará a disposición de las autoridades mexicanas, mientras se determina la viabilidad de su extradición a Estados Unidos, donde es requerido por delitos relacionados con narcotráfico, asociación delictuosa y armas de fuego.

En un comunicado, la dependencia precisó que el presunto integrante de un grupo delictivo con operaciones en Sinaloa enfrenta investigaciones tanto en México como en Estados Unidos, luego de su detención e imputación por su probable participación en los delitos de posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como contra la salud.

La FGR detalló que en territorio mexicano existen indagatorias en su contra por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Estados Unidos solicita extradición de El Chapo Isidro

La Fiscalía señaló que Estados Unidos presentó una solicitud diplomática de extradición, originada en la Corte Federal para el Distrito de Columbia, con el propósito de procesar a Meza Flores en ese país.

Los delitos por los que es requerido tienen correspondencia jurídica en México con asociación delictuosa, delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La institución, encabezada por Ernestina Godoy Ramos, aclaró que, por el momento, el acusado permanecerá bajo jurisdicción mexicana.

Asimismo, indicó que la continuación de la audiencia inicial, en la que se resolverá su situación jurídica, está programada para el próximo 28 de noviembre de 2026.

Tratado bilateral definirá extradición

La FGR explicó que la eventual entrega de Fausto Isidro Meza Flores a las autoridades estadunidenses dependerá del cumplimiento de los procedimientos y formalidades establecidos en el tratado bilateral de extradición, así como de los tiempos diplomáticos correspondientes.

Mientras se determina la viabilidad de ese procedimiento, El Chapo Isidro permanecerá sujeto a las decisiones de las autoridades mexicanas.

La Fiscalía subrayó que la solicitud estadounidense no implica una extradición inmediata, pues primero deberán agotarse los procedimientos legales y diplomáticos correspondientes.