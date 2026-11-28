Dos detenidos, un tigre, un ave exótica, siete vehículos y droga fueron asegurados durante la intervención de una casa habitación, procedimiento que estuvo a cargo de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Estatal.

Las acciones se originaron en una vivienda ubicada entre las calles Sauces y Pinos, en el municipio conurbado de San Antonio de la Cal, realizando una intervención legal bajo la conducción de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales.

Al ingresar y verificar el sitio, las autoridades localizaron un ejemplar de tigre en resguardo, así como un ave exótica, cuya especie quedó pendiente de confirmación especializada.

Foto: Especial

Debido a la naturaleza de los hallazgos de fauna silvestre, la Fiscalía de Oaxaca dará parte de manera formal a las instancias correspondientes, tanto del orden local como federal, para su valoración, resguardo adecuado y el seguimiento legal procedente.

En el interior del inmueble también fueron asegurados tres automóviles, así como cuatro motocicletas, entre las que se encuentran dos de la marca BMW. Todas las unidades quedaron bajo resguardo ministerial para verificar su estatus legal y determinar si cuentan con reporte de robo o relación con algún hecho delictivo.

Foto: Especial

De manera paralela, el personal interviniente localizó y aseguró tres bolsas con marihuana, indicios que fueron embalados y remitidos para su pesaje oficial y dictamen pericial correspondiente.

Durante el cateo fueron detenidos dos hombres, identificados con las iniciales J. M. H. R., de 29 años de edad y M. D. S. M., de 42 años, quienes quedaron a disposición de la autoridad competente para corroborar su identidad y determinar su situación jurídica.