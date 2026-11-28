Una densa caída de nieve se registró en la parte alta del Cerro del Zamorano, en el municipio de Colón, Querétaro, donde las bajas temperaturas provocaron que la zona de las antenas quedara cubierta de blanco.

El fenómeno ocurrió en esta elevación, que alcanza aproximadamente 3 mil 340 metros sobre el nivel del mar y es considerada la más alta del estado. Imágenes y videos de la nevada fueron difundidos en redes sociales, mientras que el Gobierno Municipal de Colón informó sobre las condiciones registradas en la montaña.

El evento meteorológico se presentó durante la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027, asociada con la masa de aire ártico que impulsó al frente frío número 8.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la noche del viernes existía probabilidad de nieve o aguanieve en zonas montañosas superiores a los 2 mil 800 metros de altitud de Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Veracruz y Ciudad de México.

Para territorio queretano también se pronosticaron lluvias de entre 50 y 75 milímetros, descargas eléctricas, posible caída de granizo y temperaturas mínimas de cero a cinco grados Celsius en zonas serranas.