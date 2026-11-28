Un total de 143 perros de la raza Chihuahua fueron rescatados en Ciudad Madero por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, autoridades municipales y organizaciones protectoras de animales, luego de que fueran encontrados en un criadero clandestino donde vivían hacinados y en condiciones insalubres.

La Fiscalía estatal informó que, tras el aseguramiento de los animales, se inició una carpeta de investigación para determinar posibles responsabilidades por las condiciones en que eran mantenidos y la operación irregular del establecimiento.

De acuerdo con la dependencia, en una primera acción, 75 ejemplares fueron rescatados por personal de la Fiscalía en un inmueble ubicado en la colonia Unidad Nacional, mientras que el resto quedó bajo resguardo mediante un operativo realizado por el municipio, con apoyo de integrantes de organizaciones de protección animal.

Las diligencias se originaron a partir de una denuncia presentada luego de que personal de Protección Animal municipal acudiera al domicilio ubicado en la calle Nayarit, tras recibir un reporte ciudadano por el ruido excesivo que producían los perros.

Se inició una carpeta de investigación por las condiciones de los animales y la operación irregular del sitio. Especial

Durante la inspección, realizada con autorización de la persona que se identificó como propietaria del inmueble, las autoridades detectaron que los animales permanecían en condiciones de hacinamiento.

También constataron que el establecimiento no contaba con los permisos municipales, sanitarios y de Protección Civil necesarios para operar, ni con autorización para funcionar como criadero.

Una vez recabados los elementos de prueba, los perros fueron trasladados en transportadoras adecuadas para garantizar su seguridad y permitir que recibieran valoración médico-veterinaria.

Las autoridades de Protección Animal informaron que los ejemplares permanecerán bajo resguardo mientras continúan las investigaciones.

Su posible entrega en adopción dependerá de que existan condiciones adecuadas para garantizar su bienestar y de que se resuelva la situación jurídica correspondiente.