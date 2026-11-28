Con una inversión superior a los 14 millones 874 mil pesos, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, encabezó en el municipio de Tlahuapan la entrega de mil 447 apoyos del Programa de Insumos Estratégicos y Equipamiento, destinados a fortalecer la producción agropecuaria en las microrregiones de San Martín Texmelucan, Huejotzingo y Cholula.

Ante más de 10 mil asistentes, el mandatario estatal destacó que su administración impulsa una transformación agraria centrada en la soberanía alimentaria y el valor agregado. En ese sentido, anunció la próxima conclusión de centros de innovación —como el de San José Chiapa— para industrializar frutas y hortalizas, y citó el caso del café Cinco de Mayo, cuyo valor por kilogramo triplicó de 40 a 120 pesos tras organizarse en cooperativas.

Maquinaria y metas de producción

Armenta Mier subrayó que el parque vehicular para el sector primario pasó de 800 a mil 800 equipos entre tractores, drones, sembradoras y cosechadoras, además de subsidiar el barbecho, la semilla, el diésel y el operador para rescatar tierras ociosas. Con ello, el gobierno estatal proyecta alcanzar 400 mil hectáreas sembradas el próximo año en beneficio de 300 mil familias, en coordinación con la política federal de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Desglose de la inversión

De acuerdo con la subsecretaria de Desarrollo Rural, Ana Sharey Eulogio Aguilar, los recursos se distribuyeron en los siguientes rubros:

Mujer Rural Emprendedora: 4 millones 376 mil 92 pesos para 23 proyectos productivos (con apoyos directos de 50 mil pesos, capacitación y registro de marca) y 433 molinos, en beneficio de más de 230 mujeres.

4 millones 376 mil 92 pesos para 23 proyectos productivos (con apoyos directos de 50 mil pesos, capacitación y registro de marca) y 433 molinos, en beneficio de más de 230 mujeres. Herramientas y equipo agrícola: 3 millones 846 mil 688 pesos en 711 apoyos como bombas y desbrozadoras.

3 millones 846 mil 688 pesos en 711 apoyos como bombas y desbrozadoras. Cultivos estratégicos: 3 millones 14 mil 334 pesos en paquetes para el manejo del café y 674 mil 872 pesos para agave pulquero.

3 millones 14 mil 334 pesos en paquetes para el manejo del café y 674 mil 872 pesos para agave pulquero. Sector pecuario y apícola: 1 millón 412 mil 626 pesos divididos en 99 apoyos pecuarios y acuícolas, más 40 para apicultura.

1 millón 412 mil 626 pesos divididos en 99 apoyos pecuarios y acuícolas, más 40 para apicultura. Equipamiento pesado: Se asignaron 26 tractores, 190 implementos y nueve drones repartidos entre Huejotzingo (8 tractores, 64 implementos, 3 drones), San Martín Texmelucan (10 tractores, 69 implementos, 3 drones) y Cholula (8 tractores, 57 implementos, 3 drones).

Durante el evento, acompañado por la alcaldesa de Tlahuapan, Rosiceli Díaz Hernández, y presidentes municipales de la región, se realizaron enlaces virtuales hacia Ajalpan y Tenampulco para constatar entregas simultáneas en el interior del estado.