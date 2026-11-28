Tamaulipas inscribió su nombre en los Guinness World Records tras lograr la mayor concentración de personas vistiendo simultáneamente chamarras de cuera tamaulipeca. El evento reunió a 447 participantes en el Pueblo Mágico de Tula, considerado la cuna de esta prenda tradicional y la ciudad más antigua de la entidad.

El adjudicador oficial, Alfredo Arista, y la enlace de Guinness World Records, Ingrid Rodríguez, validaron el conteo y el cumplimiento de los criterios establecidos. Aunque la marca internacional exigía un mínimo de 250 asistentes, la convocatoria superó la cifra requerida en casi un 79 por ciento.

“Hoy Ciudad Tula, Tamaulipas, le demuestra al mundo que sus tradiciones no solamente se preservan, sino que se visten con orgullo”, señaló Rodríguez al oficializar el récord.

Durante la entrega del reconocimiento, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, destacó la labor de las familias artesanas que mantienen viva la confección de la prenda, haciendo mención especial a don Antonio Reina, su esposa y las generaciones dedicadas a este oficio.

“Tenemos mucho que compartir y mucho que presumir en Tamaulipas para convivir y mostrar a México y al mundo. Un hombre se significa por el legado que puede dejar a las generaciones que vienen”, afirmó el mandatario estatal.

Impulso turístico y protección artesanal La hazaña se llevó a cabo en el marco del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos y Comunitarios 2026, que congrega en Tamaulipas a representantes de los 177 Pueblos Mágicos del país. En este contexto, Villarreal Anaya retomó las palabras de la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, quien calificó a la entidad como “la gran joya escondida del turismo mexicano”.

Por su parte, el secretario de Turismo estatal, Benjamín Hernández Rodríguez, recordó que desde octubre de 2025 se ingresó la solicitud para proteger la indicación geográfica de la cuera tamaulipeca, con el objetivo de resguardar su autenticidad y fortalecer la economía de los productores locales.

Actualmente, la prenda —que a lo largo de su historia ha sido portada por mandatarios, deportistas, artistas y miembros de la realeza— cuenta con puntos de exhibición y venta fuera del estado, incluyendo el espacio Punto Tamaulipas en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).