"Una muy buena noticia": Sheinbaum celebra récord en exportaciones, turismo e industria

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró que las exportaciones en México registraron una cifra récord con 709 mil millones de dólares en abril, además que la actividad industrial del país creció 2.1 %, principalmente en el sector de la construcción, de acuerdo con datos del Inegi.

“Subió la actividad industrial de manera muy, muy importante. Miren la actividad industrial: en abril creció 2.1%. Una parte muy importante del incremento en la actividad industrial es la industria de la construcción, que creció más del 6 por ciento, creo que 7%. Muy buen número, la verdad. Buena noticia. La segunda, exportaciones: las exportaciones en México, récord, 709 mil millones de dólares”, destacó.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la mandataria agregó los resultados en turismo al registrar récords históricos en el primer cuatrimestre de 2026 con 34.5 millones de visitantes extranjeros y en abril de 2026 se reportó el ingreso de 3.81 millones de turistas internacionales.

Récord histórico en turismo en primer trimestre de 2026

Además, la presidenta aseguró que "México está de Moda" al registrar récords históricos en materia de turismo en el primer cuatrimestre de 2026 con la llegada de 34.5 millones de visitantes extranjeros.

Sheinbaum Pardo celebró que esta cifra histórica representa 9.7% más que el mismo periodo en 2025, y tan solo en abril de 2026 se registraron 3.81 millones de turistas internacionales, es decir, 1.8% más que en abril del año pasado.

“El pueblo de México está contento, hay felicidad y más ahora que ganó la Selección es una alegría mayúscula. México es maravilloso y además está de moda”, destacó.

Sobre la victoria de la Selección Nacional de México en el partido inaugural del Mundial de Futbol 2026, Sheinbaum Pardo resaltó que la imagen del país es de alegría y de felicidad, además de que demostró que es una potencia cultural.

“La imagen de México es la alegría, la felicidad del pueblo y de todas y de todos los mexicanos. Fue una fiesta de México, muy, muy hermosa. La verdad es, yo no sé ustedes, pero es así, la sonrisa de ver a toda la afición y la no afición celebrar el triunfo de la Selección y mostrar lo que es México ante el mundo: potencia cultural, la alegría. Eso es lo que se vivió ayer. Y yo estoy muy contenta. Y yo creo que es una alegría que se contagia de la gente, de todo el país”, celebró.

En su intervención, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, detalló que entre enero y abril de 2026, los 34.5 millones de visitantes que llegaron al país tuvieron una derrama económica de 13 mil 259 millones de dólares; además se registraron 16.5 millones de turistas, 5.5% más; 4.88 millones de cruceristas, 13% más, con un gasto de 426.9 millones, 16% más.

La titular de Turismo federal expuso que, en abril, se alcanzaron récords históricos: llegaron 8.3 millones de visitantes internacionales, 8.1% más que en abril de 2025 y 1.25 millones de cruceristas, 31.5% más; cuyo gasto alcanzó los 109.8 millones de dólares, 36.4 más.

Sobre los vuelos, informó que arribaron 41.3 millones de pasajeros en vuelos regulares nacionales e internacionales, entre los que destacan:

España con +23.7%

Colombia con +18.7%

Brasil con +14.5%

Francia con +13.8%

Reino Unido con +11.9%

Canadá con +9.99%

China con +3%.

Sobre las celebraciones mundialistas, indicó que en los FIFA Fest registró una asistencia de 100 mil personas en la Ciudad de México y 200 mil en los festivales futboleros de las alcaldías; 50 mil en Nuevo León, 38 mil en Jalisco y 10 mil en el espacio gastronómico Itacate.