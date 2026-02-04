Explota mina terrestre en Nuevo León; reportan una persona herida de gravedad

Una mina explotó esta mañana en el municipio de Doctor Coss en el estado de Nuevo León, dejando como saldo a una persona gravemente herida, según reportan autoridades locales.

De acuerdo a la información, el lesionado fue un campesino, el cual al circular en su camioneta por uno de los caminos del municipio ya antes referido, accionó la mina que dañó seriamente su unidad.

Tras el hecho, se solicitó de urgencia una ambulancia para trasladar a la persona que resultó herida. La camioneta transportaba pacas de alimento para animales.

Hasta el momento, el sitio permanece bajo resguardo de elementos del Ejército y Fuerza Civil, mientras que personal especializado se hace cargo de las labores correspondientes.

No es el primer caso

De acuerdo con las autoridades y habitantes de la zona, este tipo de situaciones no es la primera vez que ocurren, pues el pasado 10 de diciembre un trabajador del campo lamentablemente murió después de que la camioneta en la que circulaba pasó sobre otra mina.

La explosión fue de tal magnitud que la víctima literalmente se desintegró y su cuerpo, al igual que los fragmentos del vehículo, quedaron esparcidos en un radio de varios metros. Los hechos se registraron en un área solitaria perteneciente al mismo municipio de Doctor Coss.

Horas más tarde de ese mismo día, cinco elementos de Fuerza Civil resultaron lesionados tras pasar sobre un artefacto explosivo en el mismo municipio, cuando estos realizaban un recorrido de vigilancia.

