Los World Travel Awards 2025 ratifican el alcance global de Cancún

La realización de este evento en territorio mexicano refuerza la proyección del país como un referente regional en turismo, hospitalidad y organización de eventos de alcance global.

La ceremonia funcionó como un espacio de reconocimiento, intercambio y visibilidad para el sector turístico de México y Centroamérica, en un contexto que puso en valor la diversidad de destinos, la fortaleza de la infraestructura turística nacional y la capacidad del país para albergar encuentros de alto nivel.

La elección de México como anfitrión responde a factores como su conectividad aérea, su red hotelera de estándar internacional y su experiencia en la atención de eventos vinculados al turismo, los viajes de negocios y la industria MICE.

Celebrar los World Travel Awards 2025 en México contribuye a fortalecer su posicionamiento como un país preparado para recibir a la industria global del turismo, al tiempo que impulsa la conversación en torno al desarrollo sostenible, la innovación en servicios turísticos y la profesionalización del sector.

Este tipo de encuentros refuerzan el papel del país como un punto de referencia para el intercambio de buenas prácticas y la generación de alianzas estratégicas.

En este marco, la ciudad de Cancún fungió como sede del evento, ofreciendo el entorno logístico y la infraestructura necesarios para su realización. Dentro de este contexto, el hotel en Cancún Presidente InterContinental forma parte de la oferta hotelera que acompaña este tipo de encuentros internacionales, integrado a un destino que contribuye a la proyección de México ante la industria turística global.

La celebración de los World Travel Awards 2025 en México se suma a una agenda de eventos internacionales que refuerzan la presencia del país en el mapa turístico mundial y consolidan su papel como anfitrión de foros clave para el desarrollo y la promoción del turismo en la región.