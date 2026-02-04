Ensenada estrena 'potentes ojos' sobre el Pacífico mexicano

Con la puesta en operación del nuevo Centro de Control de Tráfico Marítimo, el Puerto de Ensenada, Baja California, se consolida como punto clave para el comercio, turismo, desarrollo económico regional y nacional, así como el crecimiento del sistema portuario mexicano.

Esta innovadora obra de infraestructura cuenta con una torre de control de 47 metros, la más alta y equipada de su tipo en América Latina, que son unos potentes ojos para mirar hacia el mar.

Centro de Control de Tráfico Marítimo en Baja California Especial

La antena inteligente incluye modernos sistemas de comunicación y tecnología que reduce el riesgo de accidentes marítimos al eliminar "puntos ciegos”, lo que permite una vigilancia activa como nunca antes.

El Centro de Control de Tráfico Marítimo, inaugurado el fin de semana pasado por la presidenta Claudia Sheinbaum, forma parte del Plan de Modernización Portuaria de la Secretaría de Marina (Semar) para fortalecer la seguridad, eficiencia y orden del tráfico marítimo en una de las zonas más estratégicas del Pacífico Mexicano.

Este proyecto instalado en un terreno de aproximadamente dos mil metros cuadrados, fue desarrollado y ejecutado por PEGSA Construcciones, empresa 100 por ciento mexicana, perteneciente a la holding Grupo Duxon, dirigida por el joven empresario Omar Anitua Valdovinos, que se distingue por la creación de empleos locales, profesionalización de servicios esenciales y el fortalecimiento de cadenas de suministro.

Centro de Control de Tráfico Marítimo en Baja California Especial

En el corte de listón estuvieron también presentes el almirante Raymundo Pedro Morales, titular de la Secretaría de Marina (Semar); Marina del Pilar Ávila, gobernadora del estado de Baja California y Luis Javier Robinson, director general de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Ensenada (ASIPONA Ensenada).

Radiografía del Centro de Control de Tráfico Marítimo

El Centro de Control de Tráfico Marítimo del Puerto de Ensenada tiene un almacén, cuarto de máquinas, equipo y plantas de emergencia, estacionamiento y acceso principal.

Además cuenta con un sistema de descarga atmosférica pararrayos, circuito cerrado conformado por más de 11 cámaras, alrededor de seis mil metros lineales de cableado de energía eléctrica, sistema de detección activa de embarcaciones, sistema de intercomunicación, identificación de naves, estación meteorológica y procesamiento.

Centro de Control de Tráfico Marítimo en Baja California Especial

En sus 13 niveles, incluido el lobby y la terraza, se instaló un sistema de videovigilancia por radares y una estación de radiocomunicaciones.

Con el inicio de operaciones, este proyecto de ingeniería y construcción generará nuevas oportunidades de desarrollo económico y social para la región y el país.

PEGSA Construcciones asumió el reto de entregar una obra con una meta clara: establecer un antes y un después en la infraestructura portuaria nacional, consolidando a Ensenada como un punto estratégico para el desarrollo logístico y comercial de México, manifestó Omar Anitua Valdovinos.

Centro de Control de Tráfico Marítimo en Baja California Especial

vjcm