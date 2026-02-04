“Layda quiere que todos hagan lo que ella quiere”, acusa López Vargas

La crisis política en Campeche se ha convertido en un conflicto abierto entre el Congreso local y la gobernadora Layda Sansores, marcado por rupturas internas en Morena, acusaciones de autoritarismo y una creciente tensión institucional que, aseguró el periodista Francisco López Vargas, no es un hecho aislado, sino la continuidad de un patrón de control político en la entidad.

Un conflicto que viene gestándose desde meses atrás

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio, López Vargas explicó que el enfrentamiento actual es “un episodio más de esta gran crisis que hay en Campeche en lo político”, la cual se ha venido gestando desde hace meses a partir de desacuerdos entre el Poder Ejecutivo y la dirigencia del Congreso estatal.

El periodista detalló que uno de los primeros choques ocurrió cuando Antonio Jiménez, entonces líder del Congreso, intentó ingresar a la universidad para realizar propaganda política, lo que fue rechazado por el rector. “Primer fracaso”, lo calificó. Posteriormente, la gobernadora buscó que el Congreso autorizara un crédito por diez mil millones de pesos como parte del presupuesto estatal, lo que incrementó la confrontación interna, aun cuando el endeudamiento terminó siendo avalado.

Campeche registró en 2025 el mayor repunte de homicidios dolosos en la última década, según datos oficiales. Moisés Pablo Nava

Ruptura interna y pérdida de control legislativo

El conflicto escaló con la elección de la nueva dirigencia del Congreso. López Vargas señaló que Jiménez “termina parapetándose con diez diputados y rompiéndole la mayoría a Morena y dándole el liderazgo a Movimiento Ciudadano”, lo que dejó al partido oficialista fracturado y sin control del Poder Legislativo local.

Para Francisco López, este episodio repite una historia ya conocida en Campeche. Recordó que hace tres años ocurrió algo similar con Alejandro Gómez Cazarín, quien también fue destituido como líder del Congreso tras enfrentarse al poder estatal. “Es una historia vieja”, subrayó, al advertir que quienes no se alinean a la voluntad de la gobernadora suelen quedar marginados políticamente.

El fuero constitucional y la escalada de tensión

Uno de los puntos que detonó un nuevo choque fue el intento de restituir el fuero constitucional, eliminado en Campeche desde hace nueve años. López Vargas explicó que la decisión se tomó en una sesión privada y generó una fuerte reacción política. “Regresan el fuero constitucional y eso se vuelve otro gran conflicto”, afirmó. Incluso, “siete de los alcaldes de Morena se oponen a que se dé esta aprobación legal”, indicó.

Por unanimidad, la Corte eliminó la facultad de la gobernadora de Campeche para aprobar obras sin aval municipal. Michael Balam Chan

El ambiente de tensión ha llegado a extremos inéditos. De acuerdo con el periodista, Antonio Jiménez llegó a parapetarse dentro del Congreso para evitar ser detenido, mientras otras fuerzas políticas observan el enfrentamiento sin intervenir. “Las otras bancadas están comiendo palomitas nada más”, ironizó.

Autoritarismo, silencios y la antesala de 2027

López Vargas advirtió que el trasfondo del conflicto es el estilo de gobierno de Layda Sansores. “La gobernadora quiere que todos hagan lo que ella quiere y, si te opones, terminas en esta franca desgracia política”, afirmó. Este patrón, refirió, se ha repetido con periodistas, medios de comunicación, funcionarios y académicos, quienes, dijo, han sido objeto de presiones y procesos judiciales. “Los destruyen y les inventan carpetas”, denunció.

La gravedad del momento quedó reflejada, añadió, en la suspensión del programa Martes del Jaguar, espacio habitual de la mandataria estatal para confrontar a sus adversarios. Consideró que la cancelación buscó evitar referirse públicamente a la crisis legislativa.

Finalmente, el periodista enmarcó el conflicto en el contexto de la sucesión gubernamental de 2027. Campeche será una de las entidades que cambiará de gobernador, y la disputa actual anticipa un escenario político aún más tenso. “La secretaria de Gobierno, Elisa María Hernández Romero, es una de las aspirantes y es muy cercana a la señora Sansores”, comentó.

