Resalta Nuevo León disminución de homicidios dolosos del 50%

Con una reducción del 50% en comparación con el mismo periodo del año pasado, Nuevo León mantiene una tendencia a la baja de homicidios dolosos al cierre del mes de enero de 2026.

Lo anterior lo dio a conocer el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Serna, quien mencionó que eso refleja la efectividad de la estrategia de seguridad implementada por el gobierno estatal.

"Seguimos consolidando una tendencia positiva en materia de seguridad", destacó el funcionario estatal.

Expuso que los resultados no son casualidad sino producto del trabajo diario, así como de la coordinación entre instituciones y el compromiso de las corporaciones.

También dijo que el análisis constante en las Mesas de Seguridad permite ajustar estrategias y fortalecer medidas en puntos clave con el objetivo de seguir protegiendo a las familias de Nuevo León.