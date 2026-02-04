Última Hora Impreso de hoy

Semar apoya en traslado médico vía marítima en Quintana Roo

Elementos de la Marina brindaron apoyo al Hospital Comunitario de Isla Mujeres con el traslado vía marítima de un paciente a Puerto Juárez, Quintana Roo.

Por: Fernando Dávila

El hospital solicitó apoyo para trasladar a un hombre de 67 años de edad, quien presentaba insuficiencia cardiaca congestiva.Cortesía

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), brindó apoyo al Hospital Comunitario de Isla Mujeres con el traslado vía marítima de un paciente a Puerto Juárez, Quintana Roo.

Esta acción se llevó a cabo después de recibir una llamada de emergencia del citado hospital, donde solicitaron apoyo para trasladar a un hombre de 67 años de edad, quien presentaba insuficiencia cardiaca congestiva.

Ante esta llamada, personal perteneciente a la Estación de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de Isla Mujeres zarpó de inmediato en una embarcación tipo Defender, para realizar el traslado del paciente a Puerto Juárez, donde fue recibido por una ambulancia civil.

La Secretaría de Marina comparte el siguiente número de contacto: 800 627 4621 (800 MARINA1) con la finalidad de dar atención a la población civil que así lo requiera.Cortesía

Una vez en tierra, el paciente fue transportado a un hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) donde le darán continuidad a con su atención médica especializada.

La institución naval dio a conocer que, para atención de emergencias en la mar, la Quinta Región Naval pone a disposición de la ciudadanía el número telefónico: 998 877 0186 y para denuncias ciudadanas el número telefónico: 998 390 0437.

Asimismo, la Secretaría de Marina comparte el siguiente número de contacto: 800 627 4621 (800 MARINA1) con la finalidad de dar atención a la población civil que así lo requiera.

