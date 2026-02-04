Semar apoya en traslado médico vía marítima en Quintana Roo

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), brindó apoyo al Hospital Comunitario de Isla Mujeres con el traslado vía marítima de un paciente a Puerto Juárez, Quintana Roo.

Esta acción se llevó a cabo después de recibir una llamada de emergencia del citado hospital, donde solicitaron apoyo para trasladar a un hombre de 67 años de edad, quien presentaba insuficiencia cardiaca congestiva.

Ante esta llamada, personal perteneciente a la Estación de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de Isla Mujeres zarpó de inmediato en una embarcación tipo Defender, para realizar el traslado del paciente a Puerto Juárez, donde fue recibido por una ambulancia civil.

La Secretaría de Marina comparte el siguiente número de contacto: 800 627 4621 (800 MARINA1) con la finalidad de dar atención a la población civil que así lo requiera. Cortesía

Una vez en tierra, el paciente fue transportado a un hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) donde le darán continuidad a con su atención médica especializada.

La institución naval dio a conocer que, para atención de emergencias en la mar, la Quinta Región Naval pone a disposición de la ciudadanía el número telefónico: 998 877 0186 y para denuncias ciudadanas el número telefónico: 998 390 0437.

Asimismo, la Secretaría de Marina comparte el siguiente número de contacto: 800 627 4621 (800 MARINA1) con la finalidad de dar atención a la población civil que así lo requiera.

fdm