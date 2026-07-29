Explosión en polvorín deja una persona muerta en Ocotepec, Morelos

Una explosión registrada la tarde de este miércoles en un polvorín dejó tres personas lesionadas y una más que perdió la vida, las cuales laboraban en el taller que se localiza en la colonia Cuauhtémoc dentro de una zona boscosa del poblado de Ocotepec, municipio de Cuernavaca, Morelos.

El estallido provocó que viviendas de las comunidades vecinas de Ocotepec y Chamilpa se cimbraran debido a la fuerza de la explosión, lo que generó que vecinos alertaran a las autoridades y acudieran al sitio para apoyar a los afectados.

Paramédicos brindaron atención a las personas heridas, un adulto mayor con crisis nerviosa, un menor de dos años con lesiones menores y un hombre con quemaduras.

Lamentablemente una mujer perdió la vida debido al impacto de la pólvora.

Bomberos de Cuernavaca realizaron labores para controlar la situación tras la explosión, debido a que la estructura del polvorín colapsó.

De acuerdo con los primeros reportes, este es el segundo incidente de este tipo registrado en ese polvorín.

Las autoridades realizarán las investigaciones correspondientes para determinar las causas de la explosión.