Explota almacén clandestino de gas LP en Tepeaca, Puebla

Una fuerte explosión en un almacén clandestino de gas LP sacudió la tranquilidad de la colonia San Juan Negrete, en el municipio de Tepeaca, Puebla, obligando a las autoridades a desplegar un operativo de emergencia masivo para evitar una tragedia luego de que estallaran cuatro pipas cargadas con combustible.

Ante la magnitud del siniestro y el riesgo inminente de propagación, los cuerpos de seguridad activaron los protocolos de Protección Civil de manera inmediata. Alrededor de 2 mil personas fueron evacuadas de la zona de peligro, entre ellos decenas de estudiantes.

La onda expansiva derribó el inmueble casi en su totalidad, dejando únicamente castillos de concreto fracturados de pie. Fernando Pérez Corona

Entre los inmuebles que tuvieron que ser desalojados de emergencia se encuentran:

Hospital General de Tepeaca.

Escuela Preparatoria BUAP “2 de Octubre”.

Centro Escolar "Miguel Negrete Novoa.

Decenas de viviendas aledañas en la colonia San Juan Negrete.

Daños materiales: Inmueble reducido a escombros

La fuerza de la detonación fue devastadora para la estructura que albergaba el combustible. El inmueble donde operaba esta bodega clandestina quedó completamente reducido a escombros luego de la explosión de cuatro pipas cargadas con gas.

Del edificio original que funcionaba como bodega clandestina únicamente quedaron en pie algunos castillos de concreto con las varillas expuestas, los cuales presentan fracturas estructurales severas, dejando huella de la potencia del estallido.

Con apoyo de camiones cisterna y un despliegue táctico de mangueras, los bomberos lograron controlar el intenso fuego en la zona cero de la colonia San Juan Negrete. Fernando Pérez Corona

Saldo de la explosión en Tepeaca, Puebla

A pesar de lo aparatoso de la explosión y la destrucción total del lugar, las autoridades no han reportado personas muertas. El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, informó que de manera preliminar hay tres personas lesionadas.

Elementos del cuerpo de Bomberos y personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Puebla acudieron rápidamente al lugar del siniestro. Trabajando de manera coordinada, los vulcanos lograron sofocar el fuego en su totalidad y procedieron a realizar labores de enfriamiento y mitigación de riesgos para garantizar que la población evacuada pueda regresar de manera segura.

Segunda bodega con huachicol no estalló

Autoridades localizaron una segunda bodega con huachicol en la colonia San Juan Negrete en Tepeaca, Puebla, a tan sólo unos metros de donde explotó la bodega con cuatro pipas cargadas con gas LP. Tras una inspección a lugar se confirmó que en su interior también hay cisternas con combustible.

"Aquí hay otra bodega donde ya se inspeccionó. En el interior también hay pipas con gas. Ya de ese tema se van a encargar las autoridades correspondientes", informó el coronel de Infantería, Bernabé López Santos, coordinador general de Protección Civil de Puebla.