Ante exigencias regulatorias 2026, DUA NetZero Consulting lanza tecnología de solvencia climática

Ante la entrada en vigor de una ola de nuevas exigencias regulatorias en materia climática y financiera, DUA NetZero Consulting anunció el lanzamiento de la primera plataforma integral de solvencia climática del país, diseñada para automatizar el reporte de sostenibilidad y proteger la rentabilidad industrial.

La iniciativa fue formalizada mediante la firma de un convenio de colaboración estratégico encabezado por Fátima Montiel, CEO y Global Visionary de Grupo EcoForestCO2, y Rossana Reynoso, CEO de DUA NetZero Consulting, la empresa de inteligencia corporativa y tecnológica del grupo. La firma se realizó en conjunto con Mauricio Cárdenas, presidente de la Cámara Verde de Comercio (Latin American Green Chamber of Commerce), y César Arturo Silerio, presidente de la Asociación de Negocios e Industria Verde A.C.

Este acuerdo histórico busca dotar a las empresas de la infraestructura tecnológica necesaria para cumplir con los estándares de la CNBV y las normas IFRS S1, S2 y la inminente S3, asegurando su permanencia en las cadenas de suministro globales impulsadas por el nearshoring.

Durante la firma del acuerdo, Fátima Montiel, enfatizó la visión corporativa detrás de esta iniciativa: "El grupo cree en la evitación como medida principal. A partir de esa premisa, esta alianza establece un blindaje estructural para la competitividad de la industria en México. Al combinar tecnología de trazabilidad con la tenencia de activos naturales reales, se construyen cadenas de valor con total integridad de datos. Hoy, la naturaleza es un componente estructural del patrimonio corporativo, y lo gestionamos con el mismo rigor fiduciario que los activos financieros tradicionales".

Por su parte, Rossana Reynoso destacó el impacto financiero de esta nueva plataforma, que permite a sectores críticos —como cemento, minería y manufactura— eliminar el riesgo del error manual: "El ecosistema trasciende la consultoría teórica; instala capacidades automatizando el Alcance 3 y la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), convirtiendo el cumplimiento ambiental en un tablero de control financiero auditable".

Mauricio Cárdenas y César Arturo Silerio celebraron la firma de esta alianza, coincidiendo en que la integración tecnológica y la trazabilidad digital impulsadas por DUA NetZero son hoy la única ruta hacia una solvencia climática real que permita a las organizaciones salvaguardar su competitividad frente a mecanismos internacionales como el CBAM.

La consolidación de esta alianza estratégica ocurre en un momento de presión sin precedentes para el sector privado mexicano. Este parteaguas tuvo como escenario estelar el foro "Retos y oportunidades para la economía circular en México", celebrado en la Secretaría de Economía, el cual reunió a más de 250 líderes presenciales y más de 2,000 visitantes virtuales.

El ecosistema, presentado por DUA NetZero y la Cámara Verde, contó con la destacada participación de figuras clave del sector público que fungen como habilitadores de la circularidad en el país, incluyendo a Franco Fernández, director General de Alianzas y Proyectos Estratégicos para la Economía Circular de SEMARNAT, y Héctor F. Ochoa Moreno, director general del Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030 de la Secretaría de Economía.