Embajador de Estados Unidos elogia acción de México contra líder del CJNG

El embajador de Estados Unidos, Ron Johnson, reconoció a las fuerzas de seguridad de México que, con profesionalismo y determinación, llevaron a cabo la operación contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización narcoterrorista responsable del tráfico de fentanilo y de la generación de violencia en ambos países.

“Expreso mi respeto y solidaridad con los funcionarios mexicanos y los elementos de seguridad que enfrentan a estos grupos criminales todos los días, a menudo con un alto riesgo personal.

“Esta operación subraya una realidad clara: las organizaciones criminales que envenenan a nuestra gente y amenazan a nuestras naciones rendirán cuentas”.

Destacó que, bajo el liderazgo del presidente Trump y la presidenta Sheinbaum, la cooperación bilateral ha alcanzado niveles sin precedentes.

“Estados Unidos se mantiene firme junto a México en esta responsabilidad y esfuerzo compartidos”, señaló el diplomático en una declaración pública.

Este domingo 22 de febrero fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con información oficial, el líder del grupo delictivo murió durante un operativo de fuerzas federales en el estado de Jalisco.

Oseguera Cervantes, de 59 años, era uno de los narcotraficantes más buscados no sólo en México, sino en Estados Unidos, donde los Departamentos de Justicia y de Estado ofrecían una recompensa de 15 millones de dólares para dar con su paradero.

La muerte de uno de los narcotraficantes más poderosos y escurridizos de los últimos años no sólo cimbró los medios nacionales. La noticia ya le dio la vuelta al mundo, pues a ‘El Mencho’ se le señalaba por delitos relacionados con el tráfico de metanfetaminas y fentanilo, así como de lavado de dinero, extorsión y violencia contra fuerzas de seguridad.