Exhiben a delincuentes acechando en tramo carretero Veracruz-Puebla

Un nuevo video desde las Cumbres de Maltrata volvió a exhibir la fragilidad del corredor Veracruz–Puebla.

En las imágenes dos hombres apostados entre la maleza vigilan los vehículos detenidos por un tráiler descompuesto, mientras que los automovilistas, varados e indefensos, advierten que “se están robando los carros”.

La escena, repetida y repetida y conocida, confirma que los operativos oficiales no alcanzan para contener un patrón delictivo que se ha vuelto rutina.

La grabación muestra a dos individuos aparentemente armados, colocados de forma estratégica en la ladera, a escasos metros de la autopista, observando el tráfico paralizado por completo.

No tratan de ocultarse, aprovechan la inmovilidad forzada de los conductores, atrapados por la topografía, la neblina y la avería de una unidad pesada.

El testigo que filma no duda en describir lo que ocurre: “se están robando los carros”, una frase que muestra el miedo de quienes quedaron sin margen de maniobra.

Este tramo carretero, uno de los más peligrosos del país por su combinación de curvas, clima adverso y fallas mecánicas recurrentes, ha sido escenario de asaltos sistemáticos durante años.

Transportistas y automovilistas han denunciado que los grupos delictivos operan desde las laderas y zonas boscosas, aprovechando cada detención obligada para vigilar, seleccionar y atacar unidades de carga y vehículos particulares. Esta vez lo confirmaron con la grabación.

Pese a los operativos anunciados por autoridades estatales y federales, la escena captada en el video confirma que la vigilancia es intermitente y los puntos críticos permanecen sin cobertura continua.

La dinámica criminal se repite: basta un tráiler descompuesto, una nube de neblina o un embotellamiento para que los grupos vuelvan a posicionarse.

El corredor, una vez más, quedó en manos de quienes conocen cada curva mejor que las patrullas.