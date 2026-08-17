Muere maestro en balneario durante sus vacaciones en Durango

Un maestro originario de Saltillo, Coahuila, falleció cuando se encontraba de vacaciones en el municipio de Peñón Blanco, Durango.

De acuerdo a los primeros reportes, el maestro de 65 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia Ignacio Zaragoza, en la capital de Coahuila, se encontraba en un balneario del citado municipio.

Al acudir a la habitación del hotel donde se encontraba, de repente comenzó a sentirse mal, por lo que la familia lo trasladó al Hospital Integral de Peñón Blanco, donde al prestarle los primeros auxilios confirmaron que ya no presentaba signos de vida.

Personal de la institución médica reportaron el deceso al personal de la Fiscalía General del Estado de Durango para determinar a qué se debió el fallecimiento.

Muere niño por picadura de alacrán en Durango

Un niño de 4 años perdió la vida en el municipio de Topia, Durango, luego de sufrir una picadura de alacrán y no recibir a tiempo el tratamiento necesario para contrarrestar el veneno.

La víctima fue atacada por el arácnido en una zona rural del municipio serrano.

Tras la emergencia, familiares intentaron conseguir atención médica; sin embargo, la falta de antiveneno en la localidad habría complicado la respuesta inmediata y reducido las posibilidades de supervivencia del menor.