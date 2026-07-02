Caso Roxana Guzmán: Cae otro implicado en la desaparición de la periodista en Veracruz

A un mes de la desaparición de la periodista veracruzana Roxana Berenice Guzmán Ramírez, autoridades federales y estatales detuvieron a Javier Iván “N”, identificado como “Delta 1”, presunto integrante de una célula delictiva vinculada al secuestro ocurrido el 2 de junio en Nanchital. Su captura, señalan las autoridades, representa el avance más significativo desde que la Fiscalía General de la República atrajo el caso y comenzó a desarticular el grupo que habría participado en la privación ilegal de la libertad de la comunicadora.

De acuerdo con la información difundida, Delta 1 habría sido uno de los hombres armados que irrumpió en la vivienda de Guzmán y la sacó por la fuerza. La detención se logró tras el análisis de información proporcionada por José del Carmen “N”, alias Delta 7, capturado el 26 de junio, y por su pareja Karen “N”, quienes permanecen bajo investigación por delincuencia organizada y desaparición forzada.

En un operativo conjunto, fuerzas federales y estatales lograron la captura de Javier Iván “N”. Especial

Con la captura de Delta 1, ya suman siete los detenidos relacionados con el caso, entre ellos cuatro elementos municipales señalados por presuntas omisiones y encubrimientos en el traslado de la periodista hacia un rancho en Moloacán. En ese predio, asegurado el 28 de junio, peritos federales localizaron restos humanos que actualmente se encuentran en proceso de identificación mediante confronta genética. Los padres de Roxana ya entregaron muestras para los análisis de ADN, cuyos resultados serán determinantes para establecer si corresponden a la comunicadora.

La FGR mantiene abierta la investigación por desaparición forzada y delincuencia organizada, mientras continúa la búsqueda de la periodista y la reconstrucción de la ruta que siguió la célula criminal tras sacarla de su domicilio. Autoridades federales confirmaron que se prevén nuevas órdenes de aprehensión derivadas de los datos obtenidos en los últimos operativos.

La familia de la periodista pidió que las autoridades aceleren los peritajes y mantengan la investigación con perspectiva de protección a periodistas, mientras organizaciones nacionales exigieron que el caso no quede fragmentado entre instancias y que se garantice justicia plena.