A proceso ediles y funcionarios de Morelos

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo prisión preventiva oficiosa en contra de cinco presidentes municipales y funcionarios de Morelos por su posible participación en el ilícito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

Los procesados son: Agustín Toledano Amaro, presidente municipal de Atlatlahucan; Horacio Zavaleta Malacara, actual Secretario del Ayuntamiento de Cuautla, Jonathan Espinoza Salinas, Tesorero de Cuautla; Pablo Portillo Galicia, empresa de Cuautla y actual Oficial Mayor del municipio de Cuautla; Irving Sánchez Zavala, expresidente municipal de Yecapixtla.

Relacionados con el Cartel de Sinaloa, liderado por Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, quien se sabe ha cooptado y/o impuesto alcaldes y funcionarios municipales con el fin de operar con libertad e impunidad.

El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), formuló imputación ante la autoridad judicial, por lo que la defensa se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir la situación jurídica de las personas mencionadas. Quedaron internos en el Centro Federal de Readaptación Social número 11 "CPS SONORA".

Cabe destacar que a estas personas se les cumplimentó orden de aprehensión el miércoles pasado, por parte del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, específicamente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN), con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), así como elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, bajo la conducción del MPF de la FEMDO, en seis domicilios ubicados en los municipios de Huimilpan, Querétaro, Atlatlahucan y Cuautla, Morelos.

Según las investigaciones de esta FGR, se logró identificar la presencia del crimen organizado en por lo menos ocho municipios de Morelos, entre los que se encuentran Yecapixtla, Cuautla y Atlatlahucan, por ello, de manera inmediata se realizaron las indagatorias necesarias para llegar a estas aprehensiones.