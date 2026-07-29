Exceso de velocidad y alcohol provocan trágico accidente en Saltillo

Una combinación de velocidad inmoderada y consumo de alcohol derivó en un fatal accidente vial durante las primeras horas de este miércoles en la capital coahuilense, movilizando a los cuerpos de rescate y seguridad que patrullaban la zona.

El exceso de velocidad y el consumo de alcohol terminaron con la vida de un joven luego de impactar su vehículo compacto contra un muro durante la madrugada de este miércoles en una de las vialidades importantes de Saltillo, Coahuila.

Tras la fuerte colisión ocurrida sobre el bulevar Fundadores, el vehículo un Chevrolet Spark terminó destrozado y se produjo un incendio que causó quemaduras en el conductor de 29 años de edad en el 60 por ciento de su cuerpo.

Bomberos que habían acudido minutos antes a una emergencia pasaban por el lugar y observaron la unidad en llamas, por lo que auxiliaron al único tripulante de la unidad, quien permanecía atrapado entre la destrozada carrocería.

Le brindaron los primeros auxilios porque aún presentaba signos de vida, por lo que fue trasladado a un hospital, donde se reportó su fallecimiento.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar donde murió el joven para trasladar el cuerpo al SEMEFO.

Agentes de Peritajes de la Policía Municipal y elementos de la Fiscalía estatal tomaron conocimiento de los hechos para iniciar las investigaciones correspondientes, mientras que las autoridades reiteraron el llamado a los automovilistas a evitar conducir bajo los efectos del alcohol para prevenir este tipo de tragedias.