Vuelca tráiler cargado con ácido muriático en la México-Cuernavaca ¡El caos es total!

El tránsito sobre la autopista México–Cuernavaca permanece totalmente cerrado a la altura del kilómetro 70 cerca de Tres Marías, en los límites de la Ciudad de México y el estado de Morelos, luego de la volcadura de un camión que transportaba alrededor de 10 mil litros del químico. Afortunadamente no se reportan personas lesionadas.

Así la zona Ricardo Vitela

Se espera que alrededor de las 13 horas se abriría la vialidad debido a que las autoridades deben limpiar el asfalto para evitar emergencias médicas, intoxicaciones y otras lesiones incluso por los gases. Al parecer el conductor del pesado camión se dio a la fuga.

Así la zona Ricardo Vitela

Alrededor de 500 metros han sido acordonados para resguardar a las personas y que no sufran una intoxicación, así como evitar quemaduras incluso en los pulmones. Los cuerpos de emergencia laboran con mascarillas y otros implementos que los protegen del ácido altamente corrosivo.

Así la zona Ricardo Vitela

Han sido colocados diques de cal para evitar que el ácido siga derramándose a otras zonas, personal especializado realiza las labores de contención, limpieza y evaluación de riesgos.

El accidente ocurrió desde poco antes de las 2 de la madrugada, desde esa hora decenas de vehículos y camiones pesados permanecen varados en el lugar. La opción vial es circular por la carretera federal México-Cuernavaca.