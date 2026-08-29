Titular de Segob da inicio a jornada por Mes del Testamento

Para proteger el patrimonio familiar, brindar certeza jurídica y tranquilidad a las siguientes generaciones, ayer dio inicio la jornada nacional Septiembre, mes del testamento.

En el arranque de la jornada, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló: “Nosotros decimos que la construcción de paz empieza desde la familia y que esta construcción de paz inicia cuando se firma un testamento”, comentó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en el arranque de la jornada.

Durante el acto participaron el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno Cabrera; la subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rocío Bárcena Molina; y el titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, Bernardo Valle Monroy.

También estuvieron integrantes del Colegio Nacional del Notariado Mexicano provenientes de las 32 entidades del país, encabezados por su presidente, Ricardo Vargas Navarro.

La titular de Gobernación reconoció la labor que realiza el Colegio a nivel nacional y señaló que se trabajará de manera coordinada para que las decisiones de hombres y mujeres queden establecidas en un documento jurídicamente válido, con el propósito de proteger el patrimonio que han construido a lo largo de su vida y brindar certeza a sus seres queridos. Destacó que cuando el Estado y el notariado mexicano trabajan de forma coordinada es posible acercar la seguridad jurídica a millones.

Recordó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum trabaja para garantizar que la ciudadanía pueda ejercer plenamente sus derechos. En ese sentido, consideró fundamental promover una cultura de prevención de conflictos.

La funcionaria destacó que esta política pública cuenta con más de dos décadas de aplicación y ha demostrado que la coordinación entre el Estado mexicano y el notariado permite acercar la seguridad jurídica a millones de personas.

El testamento, un acto de previsión y responsabilidad

La secretaria subrayó que el testamento va más allá de un simple escrito, pues representa un acto de responsabilidad, previsión y amor hacia la familia.

Reconoció que todavía existe la percepción de que realizar un testamento es un trámite complicado, costoso o exclusivo de quienes cuentan con grandes fortunas.

Nada más alejado de la realidad. Cualquier persona mayor de edad puede otorgarlo, independientemente del tamaño de su patrimonio”, aclaró la secretaria.

Ante ello, explicó que la jornada fue organizada para facilitar que la población ejerza su derecho a decidir. El año pasado, esta iniciativa permitió otorgar 145 mil 461 testamentos, mediante descuentos, horarios ampliados y asesoría profesional del notariado.

*mcam