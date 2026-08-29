Cuidan a corcholata de la 4T en Sinaloa; justifica protección de Guardia Nacional 

La recién nombrada Coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional de Morena, Imelda Castro Castro, será acompañada por elementos de la Guardia Nacional durante sus recorridos por el estado de Sinaloa.

La senadora con licencia confirmó que los elementos fueron asignados a petición conjunta de los dirigentes nacionales de Morena, Partido del Trabajo y del Verde Ecologista, y no se trató de una decisión personal.

Se evaluó por parte de las dirigencias nacionales el acompañamiento en materia de seguridad, fue una decisión que tomaron y he aceptado”, afirmó.

Imelda Castro justifica protección de la Guardia Nacional

Castro justificó la medida al dar a conocer que parte de su agenda incluye trasladados que requieren hacerse de noche o muy temprano, y los partidos consideraron que esa situación la podría poner en riesgo, ante la inocultable realidad que actualmente se vive en Sinaloa.

La legisladora con licencia aseguró desconocer el número de elementos que le habían sido asignados. Sin embargo, al salir de una conferencia de prensa en Culiacán, se lograron ver al menos dos unidades de la Guardia Nacional, acompañando a la coordinadora de Morena.

Parte de las actividades de Castro Castro se centran en recorrer el estado para hablar con la militancia y reunirse con simpatizantes de su partido, pues todavía no es candidata de la alianza que prepara Morena, el PT y Verde Economista.

Además, los lideres estatales de esos partidos, respaldaron la decisión de haberle asignado elementos de la Guardia Nacional, pues su nuevo encargo político requiere de protección.

Sheinbaum respalda nombramiento de Imelda Castro

Excélsior informó el pasado jueves que la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó el nombramiento de Imelda Castro de cara a las elecciones en Sinaloa.

La senadora por Sinaloa es quien gana la encuesta. Es una mujer que tiene muchos años en el movimiento de transformación, que quiere mucho a Sinaloa”, afirmó.

Aunado a lo anterior, la jefa de Estado agregó que el perfil que encabece el proyecto de Morena en la entidad debe contar con principios y compromiso con la población.

En ese sentido, calificó a Castro como una mujer recta y honesta.

“Debe ser una persona recta, honesta, amar al pueblo, amar a su estado y tener un proyecto”, señaló la mandataria.

Imelda Castro busca encabezar proyecto de Morena rumbo a 2027

La definición de Castro ocurre en medio de una etapa de reorganización política de Morena en Sinaloa, entidad que atraviesa una coyuntura particularmente compleja después de la crisis política derivada de la salida de Rubén Rocha Moya del gobierno estatal.

Castro había formalizado desde junio su registro para participar en el proceso interno de Morena para definir a la persona que encabezaría la coordinación estatal con miras a la elección para la gubernatura de 2027.

*mcam