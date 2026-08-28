Tras anular prueba en línea, UNAM reduce mil lugares vía examen para el nuevo ciclo

La aplicación del Examen de Control Presencial en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se tradujo en un recorte de 1,039 lugares otorgados por la vía del concurso de selección a nivel licenciatura para el Ciclo Escolar 2026-2027/1.

La depuración de los folios ocurre luego de que las autoridades universitarias invalidaran el primer proceso a distancia por la presencia de anomalías y registros atípicos en las puntuaciones.

Ajuste en las cifras de selección

Al comparar los resultados presentados tras la evaluación en línea cancelada contra el dictamen definitivo de la prueba presencial, el ajuste en la matrícula de nuevo ingreso se desglosa de la siguiente manera:

Concurso de Selección (Examen): La cifra de aspirantes aceptados pasó de 21,962 en la prueba virtual anulada a 20,923 en el examen presencial definitivo, lo que representa una reducción de 1,039 lugares (-4.7%) .

La cifra de aspirantes aceptados pasó de 21,962 en la prueba virtual anulada a 20,923 en el examen presencial definitivo, lo que representa una . Pase Reglamentado: La asignación de espacios se mantuvo sin modificaciones en 28,151 estudiantes procedentes de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades.

La asignación de espacios se mantuvo sin modificaciones en procedentes de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades. Matrícula Total de Nuevo Ingreso: Como resultado de la baja en los seleccionados por examen, la matrícula general de primer ingreso disminuyó de 50,113 a 49,074 alumnas y alumnos (-2.1%).

Proceso de consulta y descarga de documentación

A partir de la noche de este viernes 28 de agosto, los aspirantes pueden consultar los resultados en el portal de la DGAE (dgae.unam.mx) ingresando al apartado "Convocatoria UNAM 2026 Licenciatura" y seleccionando "Resultados Examen de Control 2026".

A través de "Tu Sitio" y con su número de folio, las personas seleccionadas podrán descargar su carta de asignación, toma de protesta, acuse de credencial, alta ante el IMSS y comprobante de inscripción, debiendo dar seguimiento a los trámites correspondientes en la página de su facultad o escuela.