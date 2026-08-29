De Ucrania a México: Roban tecnología para fabricar armas

Las detonaciones retumbaron antes del amanecer en la zona rural de Michoacán, marcando el inicio de una nueva dinámica de enfrentamientos armados dentro del país.

La escalada tecnológica del crimen organizado transnacional dejó de basarse en artefactos puramente caseros para adentrarse en la sustracción de tecnología militar moderna en los frentes de combate de Europa del Este. Como publicó Excélsior, investigaciones del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) señalan que organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) e infiltrados de Sinaloa pasaron de ensamblar bombas artesanales en drones a comisionar espionaje industrial y robar planos para crear sus propias aeronaves.

Reportes de inteligencia confirmaron a Excélsior la presencia de operadores de los cárteles mexicanos en unidades de élite ucranianas en su guerra contra Rusia, entre los cuales destaca un perfil bajo investigación: el Águila 7, que encontró un mejor postor en las estructuras del narcotráfico, trayendo a la luz un sofisticado esquema para abastecerse de ingeniería táctica y aprendizaje que trajo a México para capacitar a gente del narcotráfico en el uso de estos equipos voladores.

Tecnología militar y drones en poder del crimen organizado

Varios decomisos fronterizos entre Polonia y Ucrania confirmaron la interceptación de esquemas y documentación operativa orientada al ensamblaje de nuevo armamento en territorio mexicano. Los grupos criminales en América Latina, principalmente en México, están transformando drones comerciales en armas y combinándolos con artefactos explosivos improvisados para atacar, como ha informado EU.

*mcam