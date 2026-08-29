Piden celulares de Carlos Manzo; Grecia Quiroz, víctima indirecta

La Fiscalía michoacana anunció ayer la solicitud oficial para que Grecia Quiroz entregue los teléfonos celulares utilizados por Carlos Manzo.

Mediante un comunicado, la autoridad investigadora reveló esta nueva diligencia, donde también le reconoce su condición de víctima indirecta.

En seguimiento a la investigación por el homicidio de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó a Grecia “N”, en su calidad de víctima indirecta, sobre los avances de las diligencias realizadas y las líneas de investigación que continúan en desarrollo”, indicó el documento difundido por la dependencia.

El comunicado también puntualiza respecto al requerimiento de los aparatos de comunicación utilizados en vida por el asesinado político uruapense.

Fiscalía michoacana justificó la legalidad del requerimiento

“En este marco, la FGE notificó el requerimiento para la aportación del o los equipos de telefonía móvil con los que contaba Carlos Manzo, con la finalidad de que sean descritos y procesados pericialmente como parte de los actos encaminados al esclarecimiento integral de los hechos”, agregó el texto oficial.

En su mensaje, la Fiscalía michoacana justificó la legalidad del requerimiento.

Tanto la comunicación de los avances como el requerimiento del o los equipos de telefonía forman parte de las actuaciones que desarrolla la institución, con fundamento en las disposiciones constitucionales y del Código Nacional de Procedimientos Penales aplicables”.

La negativa de Quiroz a entregar los teléfonos celulares de su esposo, quien fue asesinado el 1 de noviembre de 2025, generó muchas controversias y debate público entre la alcaldesa y el hermano del exfuncionario victimado.

Piden a la FGR atraer investigación por homicidio de Carlos Manzo

Excélsior informó en julio que Juan Daniel Manzo Rodríguez, actual subsecretario de Gobierno de Michoacán, llamó a la Fiscalía General de la República (FGR) a atraer la carpeta de investigación, ante la falta de claridad sobre el móvil del crimen y la necesidad de capturar a personas clave que permanecen prófugas.

“A ocho meses todavía sigue faltando que se esclarezca el móvil, que creo que es lo más importante. Si ya es un tema de la delincuencia organizada, me parece que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) tiene que atraer ya esa carpeta, buscar a los responsables o autores intelectuales y deslindar cualquier línea de investigación”, apuntó el subsecretario.

Por su parte, Grecia Quiroz aseguró el pasado jueves que mantendrá la lucha política que inició junto con su esposo.

Señalan a Samuel “N” por filtración de información sobre Carlos Manzo

En un mensaje difundido este jueves, recordó una conversación que ambos sostuvieron días antes del homicidio y en la que hicieron una promesa que, afirmó, está decidida a cumplir.

¡No nos vamos a rajar en esta lucha!”, fueron las palabras que, de acuerdo con Quiroz, ambos pronunciaron la noche del 21 de octubre de 2025, cuando hablaron sobre el escenario político que estaba por venir.

El mensaje de la alcaldesa se dio en medio de los señalamientos relacionados con Samuel “N”, detenido por su presunta participación en la filtración de información sobre la agenda de Carlos Manzo al Cártel Jalisco Nueva Generación.

La exsecretaria particular de Manzo, Yesenia Méndez, señaló ante la FGE que Quiroz habría recomendado a Samuel “N” para ocupar un cargo dentro del Ayuntamiento de Uruapan y posteriormente le habría asignado un nuevo puesto tras el asesinato del exalcalde.

*mcam