Guerrero recibirá dinero asegurado a García Luna; 5.8 mdd para escuelas

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno de México, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), recuperó 5.8 millones de dólares por 12 propiedades vinculadas al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna y la familia Weinberg.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la mandataria federal informó que los recursos obtenidos se emplearán en la construcción de escuelas media y superior en la región de la Montaña de Guerrero.

Nuestro objetivo es que este recurso sea dedicado a escuelas en La Montaña de Guerrero, estamos trabajando ya para que podamos explicar, media superior y superior en La Montaña de Guerrero; y si también requiere, la educación básica. Son alrededor de 100 millones de pesos que van a ser dedicados a las zonas de mayor necesidad en el país”, apuntó la titular del Ejecutivo.

UIF recupera recursos por propiedades de la familia Weinberg

El titular de la UIF, Omar Reyes, explicó que, el martes, el Estado mexicano recibió recursos con motivo de la recuperación de una póliza de fianza y liquidación de 12 propiedades en Florida de la familia Weinberg.

“La recepción de estos recursos en la tesorería de la Federación se realizó a través de la gestión de la Unidad de Inteligencia Financiera y es de destacar que aún se encuentra pendiente la liquidación de otros activos a favor del Estado mexicano”, indicó.

El funcionario federal detalló que el 19 de mayo se dictó sentencia condenatoria a favor del Estado mexicano contra la familia Weinberg, al comprobar su participación en el esquema ilícito de contrataciones públicas vinculadas al exfuncionario Genaro García Luna, quien se desempeñó en el sexenio del expresidente Felipe Calderón.

UIF bloquea miles de cuentas relacionadas con organizaciones criminales

El titular de la UIF informó que la dependencia ha incorporado 2 mil 395 sujetos a la lista de personas bloqueadas, se han inmovilizado 24 mil 622 cuentas por un monto global de 8 mil 670 millones de pesos, de estas cuentas 7 mil 861 corresponden a integrantes de organizaciones criminales con mayor presencia e incidencia en el país.

Además, informó que la Unidad participa activamente en la Estrategia Nacional de la Extorsión, y como resultado de ello mil 443 cuentas han sido inmovilizadas por estar relacionadas con este delito.

Sheinbaum descarta participación de Calderón en red de propiedades

Ante la pregunta de si el expresidente, su familia o integrantes de su entonces gabinete estuvieron relacionados en esta red de propiedades, Sheinbaum descartó la participación de éstos en las investigaciones realizadas.

“Hasta ahora no. No ha salido ninguna, pero no sé, o sea, no hay, no está él, digamos, como receptor de recursos como, eso no quiere decir que a lo mejor supiera de sus actividades delictivas como presidente, pero no han salido en la trama de lavado de dinero”, reconoció el funcionario.

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