Francisco Cervantes y Evelyn Sánchez dialogan sobre desarrollo en Tijuana

La diputada de Tijuana Evelyn Sánchez sostuvo una reunión de trabajo y diálogo estratégico con Francisco Cervantes, uno de los empresarios más influyentes del país, quien actualmente encabeza el Consejo Nacional de Inversiones, organismo que agrupa a algunos de los empresarios más importantes de México y que trabaja en coordinación con las estrategias económicas impulsadas dentro del Plan México.

Durante el encuentro, conversaron sobre los retos y oportunidades para fortalecer el desarrollo económico de la frontera norte, particularmente en temas relacionados con inversión, crecimiento regional y coordinación entre distintos sectores.

Francisco Cervantes destacó la importancia de mantener espacios de diálogo entre el sector empresarial y los representantes locales, especialmente con perfiles jóvenes que impulsan agendas de desarrollo y crecimiento para sus estados y municipios.

La reunión refleja la apertura de Evelyn Sánchez para construir puentes con distintos sectores nacionales y su interés por impulsar una agenda enfocada en inversión, competitividad y bienestar para Tijuana.

En un contexto donde Baja California mantiene un papel estratégico para el crecimiento económico del país, la legisladora tijuanense continúa fortaleciendo espacios de interlocución con actores relevantes del ámbito público y privado.

Evelyn Sánchez ha mantenido una agenda enfocada en causas sociales, participación de las mujeres, desarrollo económico y transformación institucional, consolidando una presencia cada vez más visible dentro de Morena en Baja California, asi como el visible apoyo de liderazgos cupulares nacionales del sector político y empresarial, lo que para muchos expertos y figuras en el medio la posicionan como un relevo natural a la presidencia municipal.