Evacúan bachillerato en Pachuca por reporte de estudiante armado

Un reporte sobre la posible presencia de un arma de fuego al interior del Centro de Estudios de Bachillerato (CEB) 5/4 Prof. Rafael Ramírez, ubicado en el fraccionamiento Juan C. Doria, de Pachuca, Hidalgo, provocó la activación del Código 5 y la evacuación preventiva de estudiantes del turno matutino.

La alerta generó preocupación entre madres y padres de familia, quienes recibieron un primer aviso para mantenerse atentos al regreso de sus hijos a casa. Posteriormente, la dirección del plantel informó que se puso en marcha el protocolo de seguridad con el objetivo de proteger a estudiantes, docentes y trabajadores.

De acuerdo con dos mensajes de la directora Maribel Alba Monroy, que envió a padres de familia, en los primeros momentos no fue posible ubicar al alumno señalado en el reporte, por lo que se determinó desalojar las instalaciones como medida preventiva ante un eventual riesgo.

La institución señaló que las actividades del turno vespertino continuarían con normalidad. En caso de localizar al estudiante relacionado con el reporte, el Comité de Paz del plantel revisará la situación, al tratarse de una conducta considerada grave.

Hasta ahora, el bachillerato no ha confirmado el hallazgo ni el aseguramiento de un arma, por lo que la existencia de un artefacto de este tipo dentro del plantel permanece sin comprobar.

En CDMX denuncian acoso sexual en Bachilleres 3

En CDMX denuncian acoso sexual en Bachilleres 3

Por Rodolfo Dorantes

Por presuntos actos de acoso y abuso sexual de docentes y personal administrativo, esta mañana, estudiantes del Colegio de Bachilleres 3 se manifestaron frente a su plantel educativo y realizaron un bloqueo vial en el Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso.

Los inconformes, apoyados por integrantes del colectivo “Las Tonantzin”, denunciaron que al menos se tienen cinco casos de acoso y uno de abuso sexual en el interior del plantel y, hasta el momento, la directiva del plantel no ha tomado cartas en el asunto.

Exigimos la destitución del director Víctor Hugo Chávez, porque son cinco casos que se registran de alumnas con delitos sexuales, no es posible que en un colegio esté pasando eso”, mencionó Montserrat Durán, dirigente del colectivo feminista “Las Tonantzin”.

Por su parte, algunas de las estudiantes afectadas refirieron que maestros del plantel las acosan sexualmente por su forma de vestir y les mandan constantemente mensajes en sus redes sociales.

Tuve un problema con el maestro Víctor de Humanidades, él me mandaba mensajes en mi Instagram diciendo que estaba guapa y una que otra vez me llegó a decir comentarios morbosos diciendo que se iba a coger a mi mamá y me daba a entender que la tenía grande”, dijo de manera anónima una de las menores de edad afectadas.

Por la protesta y como medida de presión, los estudiantes mantienen bloqueada la circulación vehicular del Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, en espera de que salga la comisión que ya fue recibida por autoridades del plantel.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantienen cortes viales para salvaguardar la integridad de los estudiantes y canalizar a los automovilistas por vialidades alternas.