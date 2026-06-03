EU también retiró la visa a Brighite Granados, dirigente estatal de Morena en Chihuahua

La dirigente estatal de Morena en Chihuahua, Brighite Granados de la Rosa, dio a conocer que el retiro de la visa estadounidense se dio a causa de una multa de tránsito en Nuevo México, pero de hace 10 años.

En conferencia de prensa dio a conocer que el pasado 29 de mayo intentó cruzar a los Estados Unidos por el Puente Santa Fe, y en una segunda revisión le indicaron que su visa de turista sería retenida a causa de dicha multa vehicular.

Con asombro y extrañada señaló que apenas dos años atrás renovó su visa y no hubo ninguna referencia a la citada multa y el documento le fue entregado sin ninguna observación.

Granados de la Rosa consideró que el hecho podría estar ligado a su posición crítica al gobierno panista de Chihuahua y a la simpatía de la gobernadora María Eugenia Campos por el gobierno estadounidense y su injerencia en el estado.

Por ello, defendió su posición de seguir defendiendo la soberanía del país y seguirá señalando la actitud injerencista de la gobernadora panista.

EU investiga a Alfonso Durazo y Américo Villarreal: LA Times

Por Eridani Salazar

El diario Los Angeles Times, en colaboración con Puente News Collaborative, informó que el gobierno de Estados Unidos investiga a los gobernadores mexicanos Alfonso Durazo y Américo Villarreal, ambos de Morena, por presuntos vínculos con el crimen organizado y el contrabando de combustible, respectivamente.

Según el medio, a ambos se les revocó la visa en medio de investigaciones penales, pero se encuentran bajo un programa especial conocido como “Significant Public Benefit Parole”, que permite a personas no ciudadanas testificar ante un gran jurado para mitigar consecuencias de cargos actuales o pendientes en su contra o en contra de terceros.

Investigación revelada por LA Times

La investigación contra Durazo se relaciona con presuntos vínculos con el crimen organizado, mientras que la de Villarreal apunta al contrabando de combustible. Ambos casos se suman a la ofensiva judicial estadounidense contra gobernadores de Morena, luego de que en abril el Departamento de Justicia acusara al entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios, de colaborar con el Cártel de Sinaloa en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Un gran jurado en Nueva York emitió la acusación y se solicitó la extradición de Rocha Moya, lo que tensó aún más las relaciones bilaterales.

De acuerdo con la investigación periodística, Durazo viaja regularmente a Estados Unidos para recibir atención médica bajo este programa especial, mientras que Villarreal también cuenta con el permiso y, según los reporteros, “cuando cruza a Estados Unidos frecuentemente es escoltado por oficiales estadounidenses”.

El programa, según la explicación oficial, permite a individuos colaborar con la seguridad pública y testificar ante un gran jurado, incluso si enfrentan investigaciones o cargos pendientes.