EU podría realizar operativos unilaterales contra cárteles en México, advierte especialista

Las acusaciones de la Fiscalía General de la República contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por huachicol fiscal son consideradas en Estados Unidos como un distractor, aseguró Tony Payan, experto en la relación bilateral.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río en Imagen Radio, Payan consideró que el tema no distrae a Washington de sus objetivos con el Gobierno mexicano, pero no ayuda a la imagen de la presidenta Claudia Sheinbaum porque, lejos de actuar contra los funcionarios y exfuncionarios señalados por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, acusan a un exmandatario de oposición.

“Yo creo que se está interpretando como un distractor en Estados Unidos… pero la atención de Washington está muy enfocada. Ellos tienen muy claro exactamente lo que quieren que haga México, a quiénes la Presidenta debe entregar a Estados Unidos y ellos no se van a distraer por esto… Por supuesto que no le ayuda a la presidenta en su imagen, en su capacidad de convencer a Washington de que está haciendo algo contra la corrupción cuando trastocan la integridad, la libertad de un político de oposición”.

Cuestionado sobre las recientes declaraciones de Stephen Miller, uno de los principales asesores del presidente Donald Trump, sobre una supuesta influencia del crimen organizado en las instituciones mexicanas, el académico del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice dijo que reflejan una preocupación que va más allá del discurso político y podrían anticipar un endurecimiento de la postura de Washington hacia México, alertó Tony Payán, analista de la relación bilateral y académico del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice.

Expuso que las afirmaciones de Miller deben analizarse desde dos perspectivas. Por un lado, recordó que el funcionario estadunidense cuenta con un largo historial de posturas antimexicanas y antimigrantes; sin embargo, subrayó que sus opiniones tienen un peso significativo dentro de la Casa Blanca.

"Stephen Miller es un asesor de seguridad en la Casa Blanca con un largo historial de antimexicanismo, de racismo, de supremacía blanca, de antimigración, etcétera... Hay que tomar sus palabras con un grano de sal, precisamente por sus propios antecedentes ideológicos y quién es".

No obstante, el especialista explicó que las declaraciones también parten de un diagnóstico compartido por las autoridades estadunidenses sobre la situación de seguridad en México.

"En México hay un problema de crimen organizado, de penetración del Estado por el crimen organizado. Hay una conciencia muy clara en los Estados Unidos de que este es un problema, de que hay mucha corrupción dentro del gobierno".

Payán explicó que, desde la perspectiva de Washington, la presidenta Claudia Sheinbaum ha privilegiado la continuidad del proyecto político de la Cuarta Transformación sobre el fortalecimiento de la relación bilateral y el combate frontal al crimen organizado.

"Hasta este momento el proyecto político de la presidenta, por supuesto, de López Obrador, de la 4T, está por encima de la relación binacional y quizás hasta del interés nacional de México. Ellos han optado por sacrificar el interés nacional a favor de este proyecto político".

Recordó que, en materia migratoria, México terminó colaborando con Estados Unidos para reducir significativamente el flujo de personas hacia la frontera norte, pero consideró que Washington ahora busca un nivel similar de cooperación en el combate al narcotráfico y a las organizaciones criminales.

Asimismo, aseguró que el presidente Donald Trump no coloca en el centro de su política exterior la defensa de la democracia en América Latina, sino la protección de los intereses estadunidenses.

"A Trump no le interesa ni la libertad ni la democracia de los pueblos latinoamericanos. Le interesan sencillamente los propios intereses que emanan de Washington y que sirven a los propósitos de Washington".

En ese contexto, advirtió que aumenta la posibilidad de que Estados Unidos decida actuar de manera unilateral si considera insuficientes las acciones emprendidas por el gobierno mexicano.

"La Presidenta está entre la espada y la pared, pero claramente ha optado por proteger su proyecto político. Y para mí esto acerca a Estados Unidos cada vez más a la posibilidad de una acción unilateral".

El académico proyectó que una eventual decisión de Washington podría estar influida por el calendario electoral estadunidense, ya que una acción contundente contra objetivos relacionados con México podría representar un activo político para Donald Trump de cara a los comicios de noviembre próximo, sobre todo porque la aprobación del republicano ha disminuido.

"Una acción como esta pudiera posiblemente ser ejecutada antes de las elecciones si Trump considera que es algo que le pudiera beneficiar con su base y movilizar a su base".