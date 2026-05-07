EU investiga consulados mexicanos tras crisis por agentes de la CIA

El Departamento de Estado investiga los 53 consulados mexicanos en Estados Unidos con perspectiva de un potencial cierre de algunas de esas representaciones diplomáticas, filtró el subsecretario para Asuntos Públicos Globales, Dylan Johnson.

Johnson dijo que la averiguación busca “garantizar que estén en consonancia con la agenda de política exterior 'Estados Unidos Primero' del presidente (Trump) y que promuevan los intereses estadounidenses”.

La información fue filtrada en exclusiva a la cadena CBS, que ubicó reiteradamente la medida en el marco de tensiones entre Estados Unidos y México después de que se descubriera que agentes de la CIA operaban encubiertos en México.

La revisión es una “medida que podría llevar al secretario de Estado, Marco Rubio, a considerar la posibilidad de ordenar el cierre de algunas oficinas diplomáticas”, informó CBS, ahora bajo una dirección de noticias tan conservadora como Fox News.

“La revisión se produce en un momento de crecientes tensiones bilaterales por la cooperación en materia de seguridad y la violencia de los cárteles, y la muerte de dos agentes de la CIA después de una operación antidrogas en el norte de México el mes pasado”, enmarcó la cadena.

“Las tensiones entre Estados Unidos y México se dispararon el mes pasado tras la muerte de dos funcionarios estadounidenses —que posteriormente confirmó CBS News que trabajaban para la CIA—, quienes fallecieron junto a dos investigadores mexicanos después de que su vehículo se estrellara en una remota región montañosa donde las autoridades estaban investigando presuntos laboratorios de drogas”, agregó.

“La disputa se ha intensificado en los últimos días, pues Estados Unidos anunció cargos por narcotráfico y posesión de armas contra importantes figuras políticas mexicanas y emitió múltiples solicitudes de extradición, incluida una para el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya”, informó la cadena.

Aclaró que “la embajada de Estados Unidos en México declaró posteriormente que la lucha contra la corrupción y el crimen organizado transnacional sigue siendo una prioridad compartida por ambos gobiernos. Si bien declinó hacer comentarios sobre las acusaciones específicas, la embajada afirmó que la corrupción que facilita el crimen organizado "será investigada y procesada dondequiera que corresponda la jurisdicción estadounidense”, apuntó.

La CBS dijo que “la disputa diplomática surge en medio de una ofensiva ampliada de la CIA contra el narcotráfico bajo la dirección de John Ratcliffe, quien ha buscado impulsar una prioridad clave de la administración Trump al profundizar el intercambio de inteligencia y la capacitación con las unidades antidrogas mexicanas, e incluso ha incluido vuelos de drones de vigilancia sobre México para atacar las operaciones de los cárteles”.