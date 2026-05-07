Sin datos: Arturo Medina evita precisar cifras de localizados mediante plataforma

El subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla no pudo precisar el número de personas encontradas a partir de la plataforma única de identificación.

Al término de la primera mesa regional con colectivos de familias buscadoras de la zona centro del país, este jueves los medios de comunicación preguntaron al funcionario el número de casos en los cuales se ha detectado a personas desaparecidas con actividad posterior a la fecha de su desaparición.

Al aducir que se trata de datos sensibles, Medina Padilla sostuvo que sí se han encontrado registros de esa naturaleza.

Por lo que "más tarde”, hará llegar los datos a los representantes de los medios de comunicación.

-¿Cuántas personas han encontrado a través de la plataforma única de identificación, la CURP biométrica y la alerta nacional?

-Hay un número importante de personas localizadas, no tengo ahora el número pero se los podemos hacer llegar, es una herramienta que nos permite conocer si una persona ha tenido una actividad con fecha posterior a la desaparición, a través de una búsqueda generalizada, expresó el funcionario.

Medina Padilla presumió que hay 500 autoridades de gobierno y particulares que han proporcionado sus bases de datos para nutrir la plataforma a través de la cual se puede saber si una persona desaparecida sigue en esa calidad o no.

Sin embargo, no pudo precisar el número de personas encontradas por el mero cruce de información.

En ese tema, adelantó que se encuentran trabajando en el diseño del documento oficial que dé constancia que esa persona desapareció y posteriormente fue localizada.

Reconoce SEGOB falta de coordinación

La secretaria de Gobernación, Rosa Rodríguez Velázquez admitió que los gobernadores y los fiscales siguen sin dar el máximo esfuerzo en materia de coordinación para localizar a las personas desaparecidas.

Por ello, sostendrá próximamente una reunión con los jefes de los ejecutivos locales y emitirá una carta a los responsables de las investigaciones

“Reconociendo la parte de dónde está la falta de información o de trabajo de todo lo que falta respecto de la búsqueda de restos humanos. Estamos de acuerdo en que (el problema son las fiscalías) Nosotros estamos de acuerdo en la parte de falta de mucho compromiso de muchos servidores públicos en algunos estados” expresó la secretaria en medio de inconformidades de los asistentes.

Los integrantes de los colectivos se molestaron cuando en diversas ocasiones la titular de gobernación remarcó que solo hay violencia en algunos estados del país y solo hay falta de compromiso para las investigaciones en algunas fiscalías.

Incluso, Rodríguez Velázquez atajó diciendo que ella ve la incidencia delictiva todos los días y por esa razón, señala que la violencia no es en todo el país ni con la misma intensidad.

Comentario que molestó aún más a los colectivos de búsqueda, los cuales se reunirán con Ernestina Godoy, titular de la FGR el próximo 13 de mayo del 2026 a las 10 de la mañana para abordar la crisis forense.