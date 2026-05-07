Beneficiarios de Sembrando Vida reciben desde hoy pago de 6 mil 450 pesos

La Secretaría de Bienestar, encabezada por Leticia Ramírez Amaya, informó que a partir de este 7 de mayo las personas beneficiarias del programa Sembrando Vida podrán disponer del pago correspondiente a abril mediante la Tarjeta del Bienestar.

A través de una publicación difundida en redes sociales, la dependencia federal señaló que el depósito será de 6 mil 450 pesos para las y los sembradores inscritos en el programa.

“Si eres beneficiario del programa #SembrandoVida, a partir del 7 de mayo podrás disponer de tu recurso correspondiente al mes de abril en tu #TarjetaBienestar”, indicó la Secretaría de Bienestar.

La dependencia invitó a las personas beneficiarias a consultar más información en el portal oficial gob.mx/bienestar.

Sembrando Vida es uno de los programas prioritarios del Gobierno de México y está dirigido a productores rurales, con el objetivo de impulsar la autosuficiencia alimentaria y la reforestación mediante sistemas agroforestales.

Los apoyos económicos son depositados de manera directa en las cuentas del Banco del Bienestar, sin intermediarios.

La publicación fue compartida desde las cuentas oficiales de la Secretaría de Bienestar y de Leticia Ramírez Amaya, quien ha participado en actividades de difusión de programas sociales del gobierno federal.