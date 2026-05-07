Emboscan a policías en Cosamaloapan, Veracruz

La mañana de este jueves se registró una emboscada contra una patrulla de la Policía Estatal en la comunidad de Gabino Barreda en el municipio de Cosamaloapan, Veracruz, un punto estratégico del corredor hacia Tuxtepec, Oaxaca.

El ataque desató persecuciones, cierre de tramos carreteros y una amplia movilización de fuerzas estatales y federales.

Las autoridades confirmaron que un elemento policiaco había sido localizado sano y salvo luego de que los propios pobladores mencionaron que durante la agresión había sido privado de la libertad, lo que elevó el nivel de alerta entre corporaciones.

Testimonios de pobladores señalan que los agresores, que se desplazaban en varias camionetas, arrojaron poncha llantas en distintos puntos para impedir el avance de las patrullas.

Uno de los tramos más afectados fue La Isleta–Peñitas, sobre la carretera federal 175, donde al menos ocho vehículos particulares sufrieron daños en sus neumáticos.

La situación generó alarma entre habitantes y estudiantes, quienes permanecieron resguardados en escuelas, clínicas, comercios y viviendas ante el sonido de detonaciones y el paso de unidades tácticas.

En redes locales circularon advertencias para evitar la zona, mientras el tránsito quedó parcialmente paralizado.

El operativo se extendió hacia accesos carreteros que conectan con Loma Bonita y Ciudad Alemán, en los límites con Oaxaca, donde se activó el código rojo y se instalaron puntos de revisión.

Las autoridades no informaron sobre personas detenidas, como tampoco han emitido una postura oficial, pese a la magnitud del despliegue y las afectaciones a civiles.

El ataque ocurre en un contexto de operativos recientes en Tres Valles, donde Seguridad Pública aseguró armas y afectó una presunta célula criminal días antes, un hecho que —según versiones operativas— podría estar relacionado con la emboscada, aunque ninguna autoridad lo ha confirmado.

Mientras tanto, la región de la Cuenca del Papaloapan volvió a quedar expuesta a la fragilidad operativa y a la ausencia de información institucional oportuna, un patrón que se repite cada vez que la violencia escala y la población queda atrapada entre los hechos y el silencio oficial.

JCS